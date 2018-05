Qué hacer en Vigo este martes 29

La agenda de este martes en Vigo ofrece el concierto de despedida del rector en funciones, Salustiano Mato, en el que varios artistas interpretarán las cantigas de Martín Codax incluidas en el Pergamino Vindel. Con entrada a través de invitación, será en la sede del Real Club Celta de Vigo. Además, el Ateneo Atlántico y la Escola de Telecomunicacións organizan un debate en la Escola Municipal de Artes e Oficios sobre el potencial de la robótica y de la inteligencia artificial. Por último, el trío liderado por el guitarrista Álvaro Vieito abre la jam de La Casa de Arriba con temas propios y versiones de estándares de jazz.

Un concierto con las Cantigas de Martín Codax despide el mandato de Salustiano Mato

Dónde: Sede Real Club Celta

Cuándo: 20.30 horas

Entrada: con invitación

Roi Casal, Uxía, Eladio Santos, Abe Rábade, Yolanda Castaño, el grupo Martín Codax y Alejo Amoedo y Susana de Lorenzo participan este martes en el concierto de despedida del rector en funciones, Salustiano Mato. Los artistas interpretarán un repertorio con las cantigas de Martín Codax incluidas en el Pergamino Vindel.

Un debate aborda el potencial de robots e inteligencia artificial

Dónde: Escola Municipal de Artes e Oficios

Cuándo: 20.00 horas

Entrada: libre hasta completar aforo

Los profesores de la Universidade de Vigo Juan Carlos Burguillo e Ignacio Armesto, con el director de la Escola de Telecomunicacións, Íñigo Cuiñas como moderador, participan en el debate “O meu robot é máis listo ca min. Robots e intelixencia artificial”. Burguillo hablará de la inteligencia artificial y su potencial para transformar el sector de la automoción y la sociedad mientras que Armesto abordará las novedades y tendencias en robótica industrial. Organizan el Ateneo Atlántico y la Escola de Enxeñería de Telecomunicacións.

Álvaro Bieito abre la jam con Jesús Pazos y Juansy Santomé

Dónde: La Casa de Arriba

Cuándo: 22.00 horas

Entrada: 4 euros (3 con carné universitario)

El trío liderado por el guitarrista Álvaro Bieito abre la jam session con un repertorio de temas originales y arreglos de estándares de jazz. Lo acompañan sobre el escenario Juansy Santomé (contrabajo) y Jesús Pazos (batería).

Actos

Festa da Alegría do Calvario

Dónde: Ante el Mercado do Calvario

Cuándo: de 12.00 a las 20.30 horas

Entrada: libre

Primera jornada de la celebración con la actuación de las Cantareiras da Asociación de Veciños do Calvario As Brincadeiras (12.00); Coral Parkinson Canta (17.00); talleres infantiles y toro mecánico infantil (17.30 a 20.30), animación de calle con el Dragón Voador (18.30 en el cruce Jesús Fernández con la calle Toledo) y el grupo de gaitas y tamboril Local Social Faísca (19.30).

Presentación de libro

Dónde: El Corte Inglés

Cuándo: 19.30 horas

Entrada: libre

Juan Espinosa presenta “La superación de la venganza”, un libro que parte del estudio del contexto de valores y creencias en el que crece y se alimenta la venganza y ofrece pautas para superarlo.

Charla sobre el Mayo del 68

Dónde: Café Uf

Cuándo: 20.00 horas

Entrada: libre hasta completar aforo

Jaime Pastor (profesor Ciencias Políticas en la UNED; editor de Viento del Sur; escritor coautor “1968. El mundo pudo cambiar de base”) ofrece la charla “Maio do 68. 50 anos despois” en un acto organizado por Anticapitalistas Galiza con motivo de la celebración del aniversario de esta efeméride.

Conferencia sobre las pensiones

Dónde: Café De Catro a Catro

Cuándo: 20.30 horas

Entrada: libre hasta completar aforo

Antolín Alcántara (sindicalista de la CIG) ofrece la conferencia "Como e por que defender as pensións públicas?", seguida de coloquio.

Cine

“Le tableau”

Dónde: Sede Afundación

Cuándo: 19.00 horas

Entrada: gratuita hasta completar aforo

Proyección de la película de animación con grafismo inspirado en Matisse, Derain y Bonnard, e incluida en el ciclo “Cinema e cómic” como actividad paralela organizada por Afundación con motivo de la exposición “El Arte en el Cómic”.

Música

Martes de salsa

Dónde: Sala Palmera Playa

Cuándo: desde las 22.00 horas

Clases de iniciación y de perfeccionamiento a cargo de Xosé López en una actividad estable de todos los martes.

Exposiciones

“A nova colección Colmeiro”

Dónde: Pinacoteca Municipal Francisco Fernández del Riego

Cuándo: de 18.00 a 21.00 horas

Exposición integrada por 21 óleos del artista que se incorporaron el año pasado a los fondos municipales, junto a 145 obras sobre papel, que ofrece un recorrido por prácticamente todas las etapas de Colmeiro y con temáticas que le son propias como personajes gallegos, paisajes o retratos, entre otros, con diferentes técnicas.

“Con-secuencia”

Dónde: Sede Afundación

Cuándo: de 17.30 a 20.30 horas

Ángeles Jorreto presenta un diálogo artístico de sus series de rostros, paisajes urbanos y marinas en una exposición que se articular en tres secciones claramente definidas y que interactúan entre ellas dando sentido a ese diálogo intencionado que busca la artista.

“Tecendo ideas”

Dónde: Café De Catro a Catro

Cuándo: de 17.00 a 00.00 horas

Muestra de Gabriela Ladrero Martín con tapices y esculturas con las que expresa ideas con el fin de revalorizar el trabajo hecho con las manos como ejecutoras de nuestro pensamiento.

“La conexión du genome”

Dónde: PeluqArt

Cuándo: en horario comercial

Exposición de Bernard Betancourt, con imágenes que trascienden el concepto de muestra fotográfica con historias detrás de cada trabajo que se podrán conocer y ver a través de la realidad virtual.

“A luz e a lente”

Dónde: Museo MARCO

Cuándo: de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas

Exposición que recorre la historia del microscopio a través de una selección de piezas propiedad de los doctores Tomás Camacho y Estrella Pallas integrada por una selección de treinta piezas y paneles informativos de valor histórico, científico y cultural. El espacio cultural también acoge la muestra “Julio Verne. Los límites de la imaginación” sobre la vida y obra del autor francés.

“Blas de Lezo y la Guerra del Asiento”

Dónde: Nave El Tinglado

Cuándo: de 17.00 a 22.00 horas

Exposición sobre la figura del estratega y teniente general guipuzcoano Blas de Lezo formada por más de cien piezas entre las que están 47 cuadros al óleo de Augusto Ferrer-Dalmau, esculturas, uniformes, bandeas , restos arqueológicos, facsímiles del siglo XV al XVIII, armas, mapas o planos originales.

XI Mostra Modelismo Naval

Dónde: Museo do Mar de Galicia

Cuándo: de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas

Amonaga reúne auténticas joyas del modelismo naval en una exposición en memoria de Luis Miguel López Conde, con piezas que reproducen embarcaciones tradicionales gallegas, submarinos, galeones, fragatas o incluso una maqueta del “Nautilus” de Julio Verne, del famoso barco pirata “La Perla Negra” o el pequeño vapor “Reina de África”.