El Festival PortAmérica le pone sabor a la música

JORGE ÁLVAREZ | VIGO

Las últimas incorporaciones al cartel del Festival PortAmérica de Caldas de Reis nada tienen que ver con la música, pero sí con el arte de la composición. La organización de la cita musical del verano en este municipio pontevedrés acaba de anunciar los nombres de los cocineros que se suman a su Show Rocking, el espacio gastronómico del evento que este año se celebra del 5 al 7 de julio.

Serán 28 los cocineros que este verano pasarán por el Festival PortAmérica, uniéndose así la iniciativa en la que el gallego Pepe Solla ejerecerá de anfitrión. Entre todos suman más de 30 Soles en la Guía Repsol y en la extensa lista se cuelan nombres tan reconocidos en la alta cocina como los de Andoni Luis Aduriz (Restaurante Mugaritz); Diego Guerrero (Dstage) o el portugués Kiko Martins (A Cevichería).

En la lista de los chefs que cocinarán en el Show Rocking del Festival PortAmérica figuran un buen número de nombres con peso en la nueva cocina gallega: en total, trece. Así, entre todos ellos figuran Javier Olleros (Culler de Pau); el televisivo Yayo Daporta (Yayo Daporta); Julio Sotomayor y Dani Guzmán (Restaurante Nova) o el lalinense Diego López (La Molinera).

La oferta culinaria es uno de los pilares esenciales de la nueva edición del Festival PortAmérica. No en vano, la cita musical acumula ya dos Premios Fest en la categoría de mejor zona gastronómica. En la presentación del cartel de cocineros, Pepe Solla ha destacado el salto cualitativo que dará este año el Show Rocking así como el compromiso de la zona con el medio ambiente.

Festival PortAmérica: así es el cartel

La séptima edición del PortAmérica ya tiene cerrado completamente su programa de actuaciones. Lo hacía hace unas semanas con tres artistas que aportarán más variedad y que completarán un cartel con más de 30 conciertos divididos en los tres días de duración del festival: Xoel López, Jenny and the Mexicats y Pasajero.

En sus tres escenarios se darán cita hasta 15 nuevos artistas, que se incorporan al cartel de esta séptima edición: Vetusta Morla, Miranda!, Los Caligaris, Imelda May, Pussy Riot, Iseo & Dodosound with The Mousehunters, Los Coronas, Mitú, ElyElla, Azul Violeta, Arturo Paniagua Dj, Carlos Méndez, Luis Brea y el miedo, Pardo y Habitación Vudú se suman a Izal, Chico Trujillo, El Columpio Asesino, La Pegatina, La Habitación Roja, Viva Suecia, La Vida Bohème, Jacobo Serra, Los Auténticos Decadentes, Mexrrissey, Neuman, Shinova, We Are Standard y We The Lion.

Acampada

También están a la venta en Ticketea las entradas para la zona de acampada del Festival, en la que los asistentes se pueden instalar con tienda de campaña, furgoneta o caravana, en un espacio acondicionado para la ocasión a orillas del río Umia.

La acampada abre a las 17.00 horas del miércoles 4 de julio y cierra a las 16.00 horas del domingo 8 de julio. Para acceder a la zona de acampada es imprescindible contar con entrada para los conciertos.