Qué hacer en Vigo este jueves 31

La agenda para este jueves en Vigo ofrece conciertos, teatro, cine y varias presentaciones de libros. Así, Antonio Lizana canta y toca al saxo sus temas de fusión de jazz y flamenco en una actuación del Ciclo 1906 en la sede del Real Club Celta, mientras que Patricia Moon sube al escenario de La Fábrica de Chocolate. Además, el Conservatorio Superior cierra el ciclo de actuaciones con intérpretes invitados con el dúo de violín y piano de Parker Kostner y Stradella. Asimismo, la Festa da Alegría sigue en O Calvario, el Museo MARCO acoge una charla sobre Julio Verne y Ategal celebra su festival fin de curso con actuaciones de teatro, danza y música.

Antonio Lizana interpreta al saxo y con su voz temas fusión de jazz y flamenco

Dónde: Salón Regio Real Club Celta

Cuándo: 22.00 horas

Entrada: desde 10 euros

El músico gaditano Antonio Lizana actúa este jueves por la noche en la sede del Real Club Celta en un concierto del Ciclo 1906. Así, sonará su fusión de jazz y flamenco con su voz y al saxo. Lo acompañan sobre escenario Daniel García al piano, Jesús Caparrós al bajo y Shayan Fathi a la batería.

Patricia Moon toca su "rock lunático" en La Fábrica de Chocolate

Dónde: La Fábrica de Chocolate

Cuándo: 22.00 horas

Entrada: 5 y 7 euros

Patricia Moon sube este jueves al escenario de La Fábrica de Chocolate y retoma así un concierto suspendido el mes pasado. La artista, con formación en violín, piano, canto lírico y composición, tocará su música ecléctica, que ella misma califica como "rock lunático".

Stradella y Parker Kostner tocan a dúo con piano y violín

Dónde: Conservatorio Superior de Música de Vigo

Cuándo: 20.30 horas

Entrada: libre hasta completar aforo

El Conservatorio Superior de Música de Vigo cierra el programa de conciertos con intérpretes invitados con el dúo formado por la violinista Barbara Parker Kostner y la pianista Alexandra Stradella. Tocarán obras de Prokofiev, Mozart, Listz y Grieg.

Actos

Festa da Alegría

Dónde: Zona peatonal O Calvario

Cuándo: de 10.00 a 21.00 horas

Entrada: libre

Puestos de artesanía y gastronomía, atracciones y tobogán acuático (rúa Cronista Espinosa), clase de zumba del centro Deportivo Vicus (12.00), actuación de las cantareiras de la Asociación de Veciños do Calvario As Brincadeiras (18.00) y Cantos do Barrio con Bohemios, Sondakí, Amigos da Farra e Vento Mareiro (20.00 horas).

Presentación de libro

Dónde: A Xoaniña Soñadora

Cuándo: 18.00 horas

Entrada: libre previa reserva en el teléfono 609550278

Alberto Coto (heptacampeón del mundo y récord Guiness en cálculo mental) presenta su libro "Multiplic@ tus inteligenci@s", con consejos para todas las edades.

Coloquio "Mulleres que fan cómic"

Dónde: Sede Afundación

Cuándo: 19.00 horas

Entrada: gratuita previa inscripción en el teléfono 986120078

Mesa redonda sobre el papel de la mujer en la industria del cómic con la participación de Ana Galván, Begoña García-Alén y Rubén Romero.

Clase magistral sobre el modelo de valoración por múltiplos

Dónde: IESIDE Vigo (Avda. Madrid, 60)

Cuándo: 19.00 horas

Entrada: gratuita con inscripción previa

Los profesores Alfonso Rojo y David Serra explican el modelo de valoración por múltiplos en una clase magistral en la que abordarán su parte teórica y también la práctica.

Charla de Vigo en la literatura

Dónde: Casa Galega da Cultura

Cuándo: 19.30 horas

Entrada: libre hasta completar aforo

Xosé Luis Méndez Ferrín ofrece la charla "De Martín Codax a Xulio Verne, Vigo na literatura universal", organizada por Marea de Vigo

Charla-encuentro sobre Verne

Dónde: Museo MARCO

Cuándo: 19.30 horas

Entrada: libre hasta completar aforo

Para conmemorar los 140 años de la visita de Verne a la ciudad, con Antonio Giráldez (vicepresidente Instituto de Estudios Vigueses e integrante de la Sociedad Verniana de Vigo) y Eduardo Rolland (periodista, miembro SVV y asesor de contenidos de la exposición "Julio Verne. Los límites de la imaginación).

Presentación de libro

Dónde: Café De Catro a Catro

Cuándo: 20.00 horas

Entrada: libre

Sonvak presenta su nuevo libro, "Vuela, corazón!!".

Coloquios en La Soledad

Dónde: Parroquia La Soledad

Cuándo: 20.00 horas

Entrada: libre hasta completar aforo

La profesora María del Camino Viana cierra el ciclo de coloquios con la charla y proyección "Tras las huellas de la Belleza" con un recorrido por la historia de la belleza en el arte.

Presentación de libro

Dónde: Librería Andel

Cuándo: 20.00 horas

Entrada: libre

Afonso Eiré presenta "Historias dunha vaca marela", acompañado por la edil Isaura Abelairas y Francisco Rodríguez (Hércules de Ediciones).

Presentación literaria

Dónde: Tienda de arte Vaidhé

Cuándo: 20.00 horas

Entrada: libre

Marcos de la Fuente presenta "La Nueva Sensibilidad", un manifesto poético.

Presentación libro de relatos

Dónde: Librería Cartabón

Cuándo: 20.30 horas

Entrada: libre

Henrique Dacosta presenta "Á deriva", con el escritor y crítico literario Ramón Nicolás.

Música

Festival Ategal

Dónde: Colegio Hijas María Inmaculada

Cuándo: 19.00 horas

Entrada: libre hasta completar aforo

Festival fin de curso con las actuaciones de los grupos de teatro de Ategal Aula Sénior Vigo y de la Escuela Municipal de Teatro de Vigo, ballet con la Escuela Susana Castro y la música de la Agrupación Vocal Ategal Vigo.

Jam´Monk

Dónde: Monk Blues Cóctel Bar

Cuándo: de 20.00 a 23.00 horas

Entrada: libre

Jam session de rock y blues con Arturo Álvarez y Diego y Javier Pacheco.

Monográficos Micros Abertos

Dónde: Café Uf

Cuándo: 20.30 horas

Entrada: libre

Factoría Uf-Negra Sombra traen invitados, como el poeta Enrique Doria, y sorpresas.

Double Swing Jam

Dónde: Fundación Mayeusis

Cuándo: de 22.00 a 00.00 horas

Entrada: libre

Para los que quieran ir a bailar, cantar o tocar.

Micrófono abierto

Dónde: El Rincón de los Artistas

Cuándo: 22.00 horas

Entrada: gratuita

Escenario abierto para nuevos valores, que pueden actuar solos o con músicos profesionales.

Dj Varo

Dónde: Sala Bolero

Cuándo: 17.30 horas

Música de fiesta y sorteos.

Boreas

Dónde: La Galeriajazz

Cuándo: 22.30 horas

Entrada: 5 euros (4 con carné universitario)

Nuevo proyecto del guitarrista Álvaro Bieito, que revisa temas de The Beatles desde la perspectiva del jazz, acompañado por Xan Campos (piano), Luis Salto (contrabajo) y Jesús Pazos (batería).

Quique Fernández

Dónde: La Bodega de Matías

Cuándo: 22.30 horas

Entrada: libre

Grandes éxitos de todos los tiempos.

Talleres de kizomba

Dónde: Sala Palmera Playa

Cuándo: 22.00 horas

Clases de iniciación y perfeccionamiento con Aitor Rodríguez.

Con la Venia

Dónde: Sinatra Cócter Bar

Cuándo: 23.00 horas

Entrada: libre

Clásicos de ayer, hoy y siempre.

Real Rockers Band

Dónde: El Contrabajo Club

Cuándo: 23.00 horas

Entrada: 3 euros

Reggae seguido de jam session.

Lolo Dj

Dónde: Cuarenta

Cuándo: 23.30 horas

Entrada: libre

Sesión con éxitos de todos los tiempos.

Teatro

El Padre Merino

Dónde: Ícaro Café Pub

Cuándo: 22.30 horas

Entrada: 5 euros

Monólogo con humor, magia y música a cargo del álter ego de Fran Campos.

Cine

"Ecos del silencio"

Dónde: Auditorio Municipal do Concello

Cuándo: 20.30 horas

Entrada: 2 euros

Proyección de la película de Cineclube Lumière en colaboración con el CGAI.