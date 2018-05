Qué hacer en Vigo este viernes 1

Paco Dicenta y Noelia Álvarez son Two in the mirror Aitor Nova

La agenda del primer viernes de junio viene cargada de actividades. Así, Berto Romero ofrece la primera de las tres sesiones de su monólogo de humor "Mucha tontería", con las entradas agotadas, mientras que Sergio Dalma sube al escenario del Auditorio Mar de Vigo con su "Via Dalma III", con pocas entradas todavía a la venta. Además, Sergio Lizana toca en la sede del Real Club Celta y empieza el Casablanca Weekend Festival, que programa tres días de conciertos en el céntrico barrio vigués, con el dúo Two in the mirror abriendo el evento en la terraza de El Corte Inglés. Por último, la periodista Selina Otero es la invitada en Club FARO, donde hablará sobre proyectos de educación premiados por su innovación, y el heptacampeón del mundo de cálculo mental, Alberto Coto, presenta su nuevo libro en A Xoaniña Soñadora.

El Casablanca Weekend Festival ofrece tres días de conciertos

Dónde: Terraza de El Corte Inglés y El Contrabajo Club

Cuándo: 20.30 y 23.00 horas, respectivamente

Entrada: gratuita en el centro comercial y 8 euros en el local

El Casablanca Weekend Festival ofrece tres días de conciertos en diferentes locales del barrio vigués con el objetivo de dinamizar la zona. La programación empieza hoy en la terraza de El Corte Inglés con Two in the mirror, dúo formado por Paco Dicenta (bajo eléctrico y loops) y Noelia Álvarez (voz), que ofrecerán desde las 20.30 horas sus versiones de pop, jazz, soul y funk con entrada libre. Además, el Contrabajo Club acoge a las 23.00 horas la actuación de la banda portuguesa The Beetoes, una formación tributo a The Beatles. Las entradas son a 8 euros en compra anticipada y a 10 en taquilla con un bono a 15 euros para acudir también al concierto de mañana de The Lakazans en La Pecera. Las actividades siguen el sábado y terminan el domingo en La Leyenda con sesión vermú a cargo de Tony Lomba.

Selina Otero explica en Club FARO proyectos educativos con premios

Dónde: Auditorio Municipal do Areal

Cuándo: 20.00 horas

Entrada: libre hasta completar aforo

Selina Otero (periodista de FARO) ofrece en Club FARO la conferencia "Unha educación de premio: un ensino de vangarda e a mirada posta no futuro" a la que seguirá coloquio con los asistentes. Presenta Francisco Castro (editor; director xeral Editorial Galaxia).

Alberto Coto, campeón del mundo de cálculo mental, presenta su nuevo libro

Dónde: A Xoaniña Soñadora

Cuándo: 18.00 horas

Entrada: libre hasta completar aforo

Alberto Coto, heptacampeón del mundo de cálculo mental y récord Guinness, presenta este viernes en A Xoaniña Soñadora su libro "Multiplic@ tus inteligenci@s", con consejos para mejorar dirigidos a todas las edades. La entrada es libre con aforo limitado y la organización invita a acudir con una calculadora.

Actos

Festa da Alegría

Dónde: Entorno zona peatonal O Calvario

Cuándo: de 10.00 a 23.00 horas

Con puestos de artesanía y gastronomía en la zona peatonal y atracciones y tobogán acuático en la calle Cronista Espinosa (10.00 a 21.00); actuaciones en el cruce de Jesús Fernández con la calle Toledo de la Coral VilaGalicia (12.00), grupo de baile moderno O Fiadeiro (17.30) y de los grupos D'efecto Pirata, Bafana y McFly's (22.00), mientras que habrá pasacalles Hakuna Matata ante el mercado (18.30).

XXXIII Festa da Cereixa

Dónde: Centro Cultural de Beade y entorno

Cuándo: desde las 17.00 horas

Con hinchables, fiesta de la espuma y karaoke para los más pequeños desde las 17.00 horas; actuación de los grupos Val do Fragoso, O Son da Troula, Andarela y Setecuncas a las 20.30 y serán popular (22.30).

Festas de San Sebastián de Fragoselo

Dónde: Recinto de fiestas de Fragoselo

Cuándo: todo el día

Tirada de bombas por la mañana, tirada de fuegos a las 19.30 y verbena nocturna con el grupo 3.com y la orquesta Palladium.

Talleres infantiles

Dónde: Kids Zone (Centro Comercial Gran Vía)

Cuándo: de 17.00 a 21.00 horas

Entrada: gratuita

Con actividades sobre cavernícolas y tambien con el espacio Hype Station para jugar a la PlayStation.

Taller de poesía

Dónde: Café De Catro a Catro

Cuándo: de 18.00 a 19.30 horas

Entrada: gratuita

Organiza la Asociación de Escritores de Vigo Haberlos Haylos para mayores de 14 años.

Conferencia sobre yoga y experiencia personal

Dónde: Caledonia Yoga

Cuándo: 19.00 horas

La australiana Santina Giardina-Chard ofrece la charla "La práctica personal. Asideros y obstáculos de una experiencia transformadora" en la que hablará de cómo el yoga y la psicología de la Gestalt la ayudaron a romper con una vida plagada de sombras y adicciones.

Conferencia sobre yoga, filosofía y meditación

Dónde: Centro de Yoga Sananda

Cuándo: 20.00 horas

Entrada: gratuita

Vicente Merlo (doctor en Filosofía, especialista en indología y orientalismo) ofrece la charla.

Presentación de libro

Dónde: Librouro

Cuándo: 20.00 horas

Entrada: libre

El biólogo Xurxo Pérez Pintos y el filólogo Xosé Bouzó Fernández presentan "Serra da Groba. A formación da paisaxe", acompañados por Irene Pérez Pintos y Anxos Bouzó Fernández.

Fashion Night Show

Dónde: Cuarenta

Cuándo: 23.30 horas

Entrada: libre

Con la colección de la Escuela Técnica de Joyería del Atlántico de las creadoras Liliana Rodríguez y Alexandra Vázquez.

Música

Sergio Dalma

Dónde: Auditorio Mar de Vigo

Cuándo: 21.00 horas

Entrada: desde 34 euros (casi agotadas)

Con un concierto de su "Via Dalma III", en el que regresa al universo italiano con versiones muy personales.

Antonio Lizana

Dónde: Sede Real Club Celta de Vigo

Cuándo: 22.00 horas

Entrada: desde 10 euros

Fusión de jazz y flamenco con saxo y voz.

Raúl Alcover

Dónde: El Rincón de los Artistas

Cuándo: 23.00 horas

Entrada: 3 euros (aforo limitado)

Artista granadino, compositor, productor y arreglista.

Recital de piano

Dónde: Conservatorio de Música Profesional de Vigo

Cuándo: 17.00 horas

Entrada: libre hasta completar aforo

Alumnos de piano interpretan piezas de Burgmüller.

VIII Rockers Day

Dónde: Mirador Paseo Alfonso XII

Cuándo: 20.00 horas

Entrada: libre

Festival con la esencia del British rock and roll en Vigo que hoy arranca con Gold&Colt, una banda de country folk.

Mistura

Dónde: AVCD Lavadores (Ramón Nieto, 302)

Cuándo: 20.00 horas

Entrada: libre

Canciones de todos los tiempos.

Dúo Nós

Dónde: Café De Catro a Catro

Cuándo: 22.00 horas

Entrada: 2 euros

En concierto.

Quique Fernández

Dónde: Restaurante Ondas de Canido

Cuándo: 22.30 horas

Entrada: libre

Grandes éxitos de todos los tiempos.

Los Gandules

Dónde: La Fábrica de Chocolate

Cuándo: 22.00 horas

Entrada: 10-12 euros

Cierran su trilogía de discos de humor costumbrista con "Noches de bingo".

Brais Morán

Dónde: La Pecera

Cuándo: 22.30 horas

Entrada: 6 euros

Premio Martín Códax 2018 en Músicas do Mundo, presenta su segundo disco, "No Mato do desespero".

Dj Varo

Dónde: Sala Bolero

Cuándo: 23.00 horas

Sesión latina.

La Comunidad

Dónde: El Ensanche

Cuándo: 23.30 horas

Entrada: 8 euros

Concierto con Alberto Comesaña, Patricia Moon y la Banda de Nash.

Mohenjo Daro

Dónde: El Gato de Schröndinger

Cuándo: 23.30 horas

Entrada: 2 euros

En acústico.

Teatro

"Mucha tontería"

Dónde: Teatro Afundación

Cuándo: 21.00 horas

Entradas: agotadas

Monólogo de humor de Berto Romero, en cartel durante tres días.

"Casquería e outras vísceras"

Dónde: Sala Ártika

Cuándo: 21.30 horas

Entrada: 8-10 euros

Teatro Xerpo presenta este drama de estética postapocalíptica que ahonda en la idea de identidad.

"Eila"

Dónde: Teatro Ensalle

Cuándo: 22.00 horas

Entrada: desde 9 euros

Espectáculo a partir de poemas de Rosalía de Castro musicados por Davide González y dirigido por Vanesa Sotelo.

Sil de Castro

Dónde: Asociación de Veciños Santa Mariña de Cabral

Cuándo: 22.30 horas

Entrada: libre hasta completar aforo

Monólogos de humor.

Cine

Dónde: Parque de Cela

Cuándo: 22.00 horas

Entrada: libre

"Regreso al futuro"

Proyección para toda la familia organizada por la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torredeira.

Exposiciones

"Intrínseco presente"

Dónde: Apo'strophe Sala de Arte

Cuándo: inauguración a las 20.30 horas

Exposición de Pablo Pelluz con pinturas basadas en temas como la naturaleza, con especies amenazadas o en peligro de extinción, el paso del tiempo con imágenes de elementos oxidados y desgastados, y la crítica social a través del individualismo del ser humano.

"Blas de Lezo y la Guerra del Asiento"

Dónde: Nave El Tinglado (Puerto de Vigo)

Cuándo: de 17.00 a 22.00 horas

Entrada: gratuita

Exposición sobre la figura del estratega y teniente general guipuzcoano Blas de Lezo formada por más de cien piezas entre las que están 47 cuadros al óleo de Augusto Ferrer-Dalmau, esculturas, uniformes, bandeas , restos arqueológicos, facsímiles del siglo XV al XVIII, armas, mapas o planos originales.

"El Arte en el Cómic"

Dónde: Sala I Sede Afundación

Cuándo: de 17.30 a 20.30 horas

Entrada: gratuita

Obras elaboradas por 73 dibujantes y artistas del noveno arte en las que reinterpretan grandes obras de la pintura universal, como "El Guernica", de Picasso, o "La Gioconda", de Leonardo Da Vinci o cuadros de Frida Kahlo.

"Julio Verne. Los límites de la imaginación"

Dónde: Museo MARCO

Cuándo: de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas

Entrada: gratuita

Exposición de la Fundación Telefónica basada en el imaginario de Julio Verne que refleja el espíritu de su época, caracterizado por los cambios vertiginosos y la fe en el progreso, y que incluye también contenidos relacionados con el 150º aniversario de la entrada del Nautilus a la ría de Vigo y el 140º aniversario de la visita de Verne a la ciudad.

"Nova ilustración"

Dónde: Alcaldía Concello de Vigo

Cuándo: de 9.00 a 13.30 horas

Entrada: gratuita

Exposición colectiva integrada en el ciclo Mostrarte, con obras de los ilustradores gallegos Lara Lars, Ainoa Simons, Héctor Pichel, Ana Seoane, Hey Juddy y el colectivo Cestola na cachola.

"Reencuentros"

Dónde: Alianza Francesa

Cuándo: de 9.30 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas

Entrada: gratuita

Exposición del artista betanceiro José Valentín con obras con un lenguaje propio y hermosas composiciones, líneas talladas y alto sentido del color.