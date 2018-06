Qué hacer este viernes | Sergio Dalma pone la música y Berto Romero, las risas

VSD Un vídeo gravado ao vivo coas colaboracións das Tanxugueiras e Xiana Lastra nas voces e Carme Campo e Chus Caramés no baile, é a carta de presentación do segundo traballo discográfico en solitario do músico coruñés Brais Morán, Premio Martín Códax 2018 en Músicas do Mundo, e que hoxe actúa en Vigo presentando o seu primeiro traballo, "No mato do desespero". As influencias de Brais Morán sonvariadas, desde Narf, infelizmente desaparecido xa vai máis dun ano, e ao que vai adicado o "No mato do desespero"; Lenine, Toquinho, Dobet Gnahoré ou Salif Keita. - la pecera, Vigo - 22.30 - 6 E

CONCIERTOS

Vigo

Sergio Dalma. regresa al universo italiano con un nuevo episodio de su exitosa colección "Vía Dalma". - Auditorio Mar de Vigo - 22.00 - desde 30 E más gastos de gestión

Antonio Lizana. Jazz y flamenco, dentro del Ciclo 1906. - salón regio del rc celta - 22.00 - 10 E

La Comunidad. Alberto Comesaña, Los Nash y Patricia Moon. - el ensanche - 23.30 - 5/8 E

Los Gandules cierran su trilogía de humor costumbrista con su nuevo trabajo, "Noches de Bingo", en el que parodian artistas tan eclécticos como The Who, The Doors o Enrique y Ana. - la fábrica de chocolate club - 22.00 - 10/12 E

Rockers Day: Gold & Colt. Banda de country-folk procedente de Pontevedra. - mirador del paseo de alfonso XII - 20.00 - entrada gratuita

Raúl Alcover. Artista granadino, autor y compositor, arreglista y productor, entre otros, del último trabajo de Carlos Cano. - el rincón de los artistas - 23.00 - 3 E

Two in the Mirror. Casablanca Weekend Festival. - terraza de el corte inglés - 20.30 - gratuito

The Beetoes. Tributo a los Beatles desde Oporto. - el contrabajo club - 23.00 - 8/10 E bono: 15 E

Die Hard Fest 2018. Una iniciativa de dos músicos vigueses, componentes de Agónica, que reúne a cinco grandes bandas del metal y el metal extremo: Cuernos de Chivo, Equalef, Lampr3a, Wisdom y Untides. - sala masterclub - 21.00 - 10 E

Cangas

John Nemeth and Band. El bluesman actúa por primera vez en Cangas. - salason - 21.30 - 15/20 E

ESPECTÁCULOS

Vigo

Berto Romero. nuevo monólogo, "Mucha tontería". - teatro afundación - 21.00 - entradas agotadas

"Eila". De Cía. Incendiaria, dentro del VIII Programa Vigo en Bruto. Una obra que nace a partir de poemas de Rosalía de Castro musicados por Davide González y dirigida por Vanesa Sotelo. - teatro ensalle - 22.00 - 9 E