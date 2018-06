Qué hacer en Vigo este sábado 2

La programación para este sábado en Vigo ofrece actividades para todas las edades y gustos. Así, el VIII Rockers Day continúa con el rockabilly de The Radions en La Iguana mientras que cinco grupos de metal participan en la primera edición del Die Hard Fest. Además, el Casablanca Weekend Festival organiza los conciertos de Alberto Cunha, Jay Doe y The Lákazans. Por otro lado, el parque de Castrelos acoge el primero de los dos días de la Festa do Neno con juegos y talleres para los más pequeños de la casa; Beade sigue con la Festa da Cereixa y Fragoselo, con las celebraciones en honor a San Sebastián.

La música rockabilly de The Radions suena en el VIII Rockers Day

Dónde: La Iguana

Cuándo: 23.00 horas

Entrada: desde 12 euros.

La octava edición del Rockers Day en Vigo sigue con el mejor rock and roll que sonará en el Bar Princesa (Praza da Constitución) a partir de las 18.00 horas. Más tarde, a partir de las once de la noche, La Iguana acoge el concierto de Los Wavy Gravies, una banda de Sanxenxo que tocará su mejor british rock and roll, seguido de la actuación de The Radions. La formación llega desde Málaga para interpretar su música rockabilly y presenta también los temas de su nuevo disco. Mientras tanto, los dj's Juan de Hangover y Dj Curry pincharán una selección de las mejores canciones de las décadas de los años 40, 50 y 60.

El Casablanca Weekend Festival sigue con Cunha, Jay Doe y The Lákazans

Dónde: Librería Versus, La Comedia y La Pecera

Cuándo: 12.30, 20.30 y 23.00 horas, respectivamente

Entrada: libre para Versus y La Comedia, y 8-10 euros en La Pecera

El Casablanca Weekend Festival sigue este sábado con sesión vermú a cargo de Alberto Cunha en la Librería Versus y con Jay Doe en La Comedia a última hora de la tarde, ambos con entrada libre. The Lákazans cierra la jornada en La Pecera con un concierto en el que tocará los temas de su tercer trabajo discográfico, "Sandwina".

Cinco grupos tocan en la primera edición del Die Hard Fest

Dónde: Sala Master Club

Cuándo: 21.00 horas

Entrada: 10 euros

Cuernos de Chivo, Equalef, Lampr3a, Wisdom y Untides participan este sábado en la primera edición del Die Hard Fest. Son cinco grandes bandas de metal y metal extremo en un certamen organizado por iniciativa de dos músicos vigueses, componentes de Agónica.

Actos

Festa da Alegría

Dónde: Zona peatonal de O Calvario y entorno

Cuándo: de 10.00 a 01.00 horas

Con puestos de artesanía y gastronomía en la zona peatonal y atracciones y tobogán acuático en la calle Cronista Espinosa.Además, ante el Mercado actúan As Brincadeiras (18.00), el grupo infantil Star Dance (13.00) y habrá talleres breakdance (17.00-18.30) y de esgrima histórica (19.00), baila el grupo de sevillanas de la Asociación de Veciños de O Calvario (20.00) y toca la Banda de Música Lira de San Miguel de Oia (20.30). Asimismo, en el cruce de Jesús Fernández con la calle Toledo, cantan Uxía Lambona e a Banda Molona (19.30), la Banda Balbina (22.00) y la Orquesta Canela (00.00), que cierra la jornada.

XXXIII Festa da Cereixa

Dónde: Centro Cultural de Beade y entorno

Cuándo: todo el día

La jornada comenzará a las 11.00 horas con exposición y recorrido de coches clásicos además de torneos de la Play Station y ajedrez. Continúa con concierto de la Banda Escola de Música de Beade (12.30); misa con ofrenda cantada por la coral de Beade (18.00); Festival de Baile Moderno (19.00) con los grupos de los colegios Coutada-Beade y Otero Pedrayo, CSCR de Beade, grupo de danza Flashdance de Cabral y Dance Academy; monólogo de humor con Juantxonito (21.00) y música con el grupo Souvenir (22.15 horas).

Festa dos Nenos

Dónde: Parque de Castrelos

Cuándo: de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas

Entrada: libre

Los más pequeños de la casa podrán disfrutar con talleres de maquillaje, chapas, recortables en 3D, papiroflexia, globoflexia, clay y manualidades, zonas de bloques de construcción, mini chef, tirolina y puente tibetano, gincanas, hinchables y exhibiciones de las Policías Local y Nacional y de los bomberos.

Bazares nos bares

Dónde: Zona Churruca

Cuándo: de 12.00 a 22.00 horas

Además de mercado con productos como escultura, cerámica, cuero, pintura, joyería, ropa, complementos, productos ecológicos o moda vintage, entre otros, ofrece talleres de papiroflexia, juegos con tizas, manicura o creación en directo con actividades para todas las edades.

Fiestas de San Sebastián de Fragoselo

Dónde: Recinto de fiestas de Fragoselo (Coruxo)

Cuándo: todo el día

Segunda jornada de la celebración con tirada de bombas de palenque, actuación de la charanga AC/DC en pasacalles, misa solemne a las 12.30 y verbena nocturna a cargo de las orquestas Aramio y Noche de Estrellas.

Exhibición de esgrima histórica

Dónde: Nave El Tinglado (Puerto de Vigo)

Cuándo: 17.30 horas

Entrada: gratuita

La Sala Viguesa de Esgrima Antigua ofrece una exhibición en el marco de la exposición sobre Blas de Lezo y la Guerra del Asiento, centrada en el siglo XVIII con comentarios sobre la evolución del deporte y de las espadas.

Talleres infantiles

Dónde: Kids Zone (Centro Comercial Gran Vía-planta 2)

Cuándo: de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas

Entrada: gratuita

Actividades para los más pequeños de la casa con talleres relacionados con los cavernícolas y espacio también para jugar a la PlayStation en la zona HypeStation.

Día do Sobrevivinte do Cancro

Dónde: Rúa Teixugueiras (praza 26-28)

Cuándo: 19.00 horas

Confección de una gran alfombra empleando tapones plásticos, cuentacuentos, actividades y talleres con materiales reciclados y Ciencia en Movimiento enseñará a cuidar el planeta en unas actividades organizadas por Beatriz Figueroa a favor del Movemento para a defensa dos enfermos de cancro.

Inauguración fábrica cerveza artesanal: Polígono Industrial de Seixiños-Beade: desde las 13.00 horasInauguración de la fábrica de cerveza Nós con música de dj's, conciertos y degustaciones.

Música

Najla Shami

Dónde: Centro Comercial A Laxe

Cuándo: 19.00 horas

Entrada: libre

Cantante y compositora, hija de dos culturas, la palestina y la gallega.

Jazzy

Dónde: Nuevo Bonus Track

Cuándo: 20.00 horas

Entrada: 3-5 euros

Debut del dúo formado por la voz de Laura Palomo y la guitarra de Paco Prol, que interpretará temas de

música jazz y negra.

Antifrágil y The Trunks

Dónde: La Fábrica de Chocolate

Cuándo: 22.00 horas

Entrada: 8 euros

Cuarteto vigués con fusión de estilos y banda de indie-rock.

Sandra Piñeiro

Dónde: Café Uf

Cuándo: 22.30 horas

Entrada: libre con taquilla inversa

Concierto en acústico de la cantautora.

Prisma en dúo

Dónde: Restaurante Ondas de Canido

Cuándo: 22.30 horas

Entrada: libre

Música variada.

Dj Varo

Dónde: Sala Bolero

Cuándo: 23.00 horas

Música de verbena y sorteos.

Pa ti na má

Dónde: La Taberna del Náutico

Cuándo: 23.30 horas

Entrada: libre

Rumba y flamenco.

La Peña de Daniel Calá

Dónde: El Rincón de los Artistas

Cuándo: 23.30 horas

Entrada: gratuita

Música en vivo con artistas invitados y mucho humor.

Dj Lolo

Dónde: Cuarenta

Cuándo: 23.30 horas

Entrada: libre

Sesión pop rock.

Noche de baile latino

Dónde: Sala La Estrella (Island Club)

Cuándo: desde las 23.30 horas

Entrada: 5 euros con consumición mínima

Miguel Rueda imparte clases de rueda cubana y sesión latina

Fiesta Dragqueen/King

Dónde: Mogambo

Cuándo: desde las 00.00 horas

Incluida en los actos por el Orgullo LGTBIQ+.

Teatro

"Mucha tontería"

Dónde: Teatro Afundación

Cuándo: 20.00 horas

Entradas: agotadas

Monólogo de Berto Romero, con nuevas historias y canciones, en la segunda de las tres sesiones que ofrece el cómico en el teatro vigués hasta el domingo.

"Bernarda"

Dónde: Centro Cultural Emilio Crespo de Navia

Cuándo: 19.00 horas

Entrada: gratuita

Los grupos Lohengrín y Navia Escola Teatro presentan esta obra inspirada en textos de Lorca con motivo del 120 aniversario de su nacimiento.

"Casquería e outras vísceras"

Dónde: Sala Ártika

Cuándo: 21.30 horas

Entrada: 8-10 euros

Irene Mosquera dirige este espectáculo de Teatro Xerpo, un drama que profundiza en la idea de la identidad.

"Eila"

Dónde: Teatro Ensalle

Cuándo: 22.00 horas

Entrada: 9 euros

Nueva jornada del VIII Programa Vigo en Bruto con un espectáculo creado a partir de poemas de Rosalía de Castro musicados por Davide González y dirigido por Vanesa Sotelo, también en cartel el domingo.

Stephy Llaryora

Dónde: AVCD Sampaio

Cuándo: 22.30 horas

Entrada: libre con aforo limitado

Monólogo de humor.

Exposiciones

"De San Martín de Porres a Obout: 10 años de Recover"

Dónde: Sala II Sede Afundación

Cuándo: inauguración a las 20.00 horas

Entrada: libre

La Fundación Recover organiza esta muestra de fotografías de la viguesa Silvia Cachafeiro, integrada por 43 imágenes que muestran el trabajo que la ong ha realizado durante su década de historia en Camerún.

"Forma y color"

Dónde: Espacio Alterarte

Cuándo: 19.00 horas

Entrada: libre

La Asociación Alterarte abre la exposición con obras del grupo G3 integrado por Carmen Balbuena, Constantino González, José Veiga, Luis Martín y Remedios Priegue en un acto que contará con la presencia del grabador Leonardo Vidal.

"El Arte en el Cómic"

Dónde: Sala I Afundación

Cuándo: de 17.30 a 20.30 horas

Entrada: gratuita

Exposición con obras elaboradas por 73 dibujantes y artistas del noveno arte en las que reinterpretan grandes obras de la pintura universal, como "El Guernica", de Picasso, o "La Gioconda", de Leonardo Da Vinci.

"Julio Verne. Los límites de la imaginación"

Dónde: Museo MARCO

Cuándo: de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas

Entrada: gratuita

Exposición de la Fundación Telefónica basada en el imaginario de Julio Verne que refleja el espíritu de su época, caracterizado por los cambios vertiginosos y la fe en el progreso, y que incluye también contenidos relacionados con el 150º aniversario de la entrada del Nautilus a la ría de Vigo y el 140º aniversario de la visita de Verne a la ciudad.

"Poli*Arte"

Dónde: Casa da Xuventude

Cuándo: de 9.00 a 14.00 horas

Entrada: gratuita

Exposición con obras de alumnos Debuxo Artístico del Bachillerato de Artes del IES Politécnico centrados en "Historias da melancólica morte do Chico Ostra (Tim Burton) e outras".

XI Mostra Modelismo Naval Amonaga

Dónde: Museo do Mar de Galicia

Cuándo: de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas

Entrada: gratuita

Exposición con auténticas joyas del modelismo naval en una exposición en memoria de Luis Miguel López Conde, con piezas como embarcaciones tradicionales gallegas, submarinos, galeones, fragatas o incluso una maqueta del "Nautilus" de Julio Verne, del famoso barco pirata "La Perla Negra" o el pequeño vapor "Reina de África".