Rosario Flores actuará en el Carmen de Marín

Marín Rosario Flores y Henry Méndez encabezan el cartel de las Fiestas del Carmen de Marín, en un programa que también contará con las actuaciones de Óscar Ibáñez e Tribo, además de las orquestas Panorama, Combo Dominicano, Marbella, Miramar, La Oca Band, París de Noia y Televisión.

Al margen de las fiestas del Carmen --en la semana del 16 de julio--, Marín mantendrá un calendario festivo prácticamente desde San Xoán en junio y hasta San Miguel a finales de septiembre.

Las fiestas del Carmen se inician la semana previa al día 16, con actividades que se repartirán entre el Parque Eguren, que una vez más será el escenario de los principales conciertos y la Plaza de España que recibirá a las orquestas.

Flores y Henry Méndez

Rosario Flores actuará el sábado 7 y al día siguiente el dominicano Henry Méndez. El concierto folk de Óscar Ibáñez e Tribo será el lunes 9.

A partir del día 10 actuarán las orquestas en el escenario instalado en la Plaza de España, demás del grupo Xacarandaina que actuará el domingo 15 de julio por las calles de la villa.

A estos conciertos se suman pasacalles, actividades para público infantil, teatro, hinchables, Cantos de Taberna y un Certamen de bandas de gaitas y corales y de grupos folclóricos.

Marín Vivo 2018

Dentro de la programación del verano marinense se incluye elque llega a su tercera edición y se celebrará elde julio a partir de las 20.30 horas.

Un total de 5 bandas pasarán por el escenario, como son Dr Explosión, The Soul Jacket y Buguibún como platos fuertes de este año, que junto a las bandas locales The Manueles y Pegas Negras llenarán la velada de música surf, soul y rock and roll.