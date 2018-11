Carolina Durante, en Vigo tras lanzar su polémico single con Amaia de Operación Triunfo

ALBERTO LEYENDA

Ardieron las redes de nuevo -algún día habrá que calcular el combustible gastado en estos importantes menesteres- cuando se supo que el grupo de moda en el indie estatal, Carolina Durante, iba a lanzar una canción junto a Amaia Romero, la ganadora de la pasada edición de Operación Triunfo. Quiso el destino que la publicación de Perdona (ahora sí que sí) coincidiese con la parada gallega de su gira: hoy tocan en A Coruña y mañana en Vigo, en La Fábrica de Chocolate.

Carolina Durante son un grupo envuelto en la polémica desde que empezaron a despuntar, así que su combo con la cantante vencedora del concurso televisivo, que además se estrena desde que saliera de la Academia, era carne de trending topic. En menos de 12 horas el vídeo ya se acercaba a las 100.000 visualizaciones.

No hay duda que la elección de Amaia como artista invitada, así como el videoclip de la canción, en verdad una versión del compositor underground Marcelo Criminal, son coherentes con la ironía posmoderna que define a Carolina Durante.

Pero parece que el sentido del humor de los madrileños -se les acusa de pijos porque en su primer éxito, Cayetano, retratan a uno- no acaba de hacer gracia a cierto sector del público independiente. Con Perdona (ahora sí que sí), apuestan por el "se non queres caldo, toma sete tazas". No solo por la presencia de Amaia -¡indignante, una triunfita con unos indies!-, sino por las numerosas bromas sobre lo que se les critica que recoge el vídeo.

Es probable que una parte de los seguidores de Amaia tampoco esté especialmente entusiasmada con el tema, una canción de pop guitarrero poco propicia para el lucimiento vocal de la navarra que, por otra parte, ha demostrado que por talento, formación y personalidad escapa al estereotipo de artista salida de estos formatos.

En cualquier caso, la de mañana en La Fábrica es una buena oportunidad para ver a Carolina Durante en una sala pequeña. Su crecimiento indica que quizás su siguiente gira apueste por recintos más amplios. Un sábado de dilema, con sabor a brecha generacional, para los seguidores de la música indie, puesto que Los Planetas tocan en el Mar de Vigo por el aniversario del icónico Una semana en el motor de un autobús. Los más metaleros tienen la opción de Aphonnic, que ya han agotado entradas para su actuación en la sala Masterclub.