La música en directo toma la Navidad de Vigo

Como a estas alturas ya no quedará ni un solo habitante del sur de Pontevedra que no haya quedado deslumbrado por las luces de Navidad de Vigo, es momento de buscar alternativas para los días de fiesta que vienen. Por ejemplo, la música en directo. Desde este mismo viernes hasta fin de año se sucederán los conciertos en la ciudad, la mayoría de grupos locales. Que no se diga que no ser conserva el tono hogareño de estas fechas.

A continuación, un repaso a la agenda de conciertos que se viene en los próximos días.



Viernes, 21 de diciembre

El dúo de sinth pop Presumido presenta en La Fábrica de Chocolate el EP Invierno, el primero de los cuatro que compondrán se segundo disco,. Vuelta a los escenarios después de una disputa con su anterior discográfica que casi arruina el proyecto. A partir de las 22:30.

Un clásico de estas fechas, la Gala de entrega de los Premios Maketón Estrella Galicia, con dos jóvenes promesas vinculadas por vía sanguínea a uno de los buques insignia de la música viguesa, The Riggos y Atlantic. Será en la sala Radar. A partir de las 21:00.

Los rockeros de Ponteareas Baby Jane en El Contrabajo. A partir de las 23:00.

Con un repertorio de versiones de los más ecléctico, la diversión está asegurada con Herville Fire, otros que les gusta organizar su particular fiesta de fin de año. En La Iguana Club, a partir de las 23:00.

Y para los que quieran prolongar la noche, la música urbana más arriesgada del momento en la fiesta Overdose. En Club Lesoir.



Sábado, 22 de diciembre

Indy Tumbita , esta vez respaldado por The Vodoo Bandits, y Patricia Moon unen fuerzas para una velada con el rock,. En La Iguana Club, a partir de las 22:00.

Cita imperdible para los amantes del reggea, con dos de las mejores formaciones de música jamaicana de la ciudad: Transilvanians y Elephants Yard. En La Fábrica de Chocolate, a partir de las 22:00.

Cartel doble también en El Contrabajo, con The Mirror y 21 Gramos. A partir de las 23:00.

Y para los que quieran electrónica y sonidos más urbanos, la sala Kominsky, con una alienación nutrida: : Pálida + Seda + Trifulca+ Rei Virginia + Slave of Phase. A partir de las 22:00.



Domingo, 23 de diciembre

Sesión indie-rock en La Fábrica de Chocolate con

Jueves, 27 de diciembre

Después del preceptivo recogimiento familiar (para los que quieran, los demás tienes algunos saraos también en Nochebuena y Navidad) lleganEscasos metros separarán a Siniestro Total , que darán en La Iguana (23:30) su concierto aniversario, de Tony Lomba y Elio dos Santos, que presentarán su nuevo hit en La Fábrica (22:00). Los más organizados podrán disfrutar de los dos, ya que ambos doblan fecha, Siniestro el día siguiente y el dúo dos días después, el sábado.

Todavía el, una tercera alternativa es la actuación especial de Navidad de Mr. Mou en El Contrabajo. A partir de las 23:00.



Viernes, 28 de diciembre

Además de la ya citada segunda fecha de Siniestro Total, este viernes viene con algunas de las propuestas El inclasificable 'hardcore de cámara' de Trilitrate llegará a la sala Kominsky, a las 22:00. Misma hora para los narcocorridos con sabor a ría de Los Duques de Monterrey, en La Fábrica de Chocolate.

También tocarán los chicos de Atlantic en su fiesta de Fin de Año, en la sala Rouge, junto a los salmantinos de La Mafia Canalla. A partir de las 22:00. Una hora más tarde, Greenwater en El Contrabajo.



Sábado, 29 de diciembre

Turno para otro de los grupos más potentes del panorama vigués, Basanta, que llevarán con sus máscaras y sus ritos en la sala Masterclub a partir de las 22:30. En La Iguana los tres Kings of The Beach montan su Macualay Party, en la queEllos mismos cerrarán la fiesta en la cabina de DJ.

Este será el día de la segunda de fecha de Tony Lomba y Elio dos Santos en La Fábrica, mientras que Not for Sale actuarán en El Contrabajo (23:00) y Mostrencos en la Kominsky (22:00).



Domingo, 30 de diciembre

Habrá quién quiera reservar fuerzas para Nochevieja, pero para el que no, un par de opciones: El Sótano de Babel en La Fábrica de Chocolate, (22:00) y Frying Luras en El Contrabajo (23:00).