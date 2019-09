Coque Malla actuará en Vigo el 13 de diciembre

Redacción Coque Malla vuelve a encontrase con el publico del Mar de Vigo. Tras su exitoso concierto del pasado año, el cantante comparece en el escenario principal del Auditorio con su gira "Revolución", en la que presenta su nuevo trabajo. El concierto será el 13 de diciembre a las 21.00 horas. Las entradas ya están a la venta en la taquilla electrónica: https://coquemallaenmardevigo.eventbrite.es/.

La última comparecencia de Coque Malla en Vigo, la del año pasado, fue todo un éxito. Primero, entradas agotadas. Después, ya en el concierto, la comunión entre el cantante y su púbico fue total. Sobre su nueva gira, la que lo trae de nuevo al Mar de Vigo, Coque Malla dice así: "Es la más apetecible y gustosa que he tenido por delante jamás. Ciudades que amo y donde he sido muy feliz tocando durante todos estos años y recintos en los que nunca he tocado y con los que se me pone la carne de gallina sólo de imaginarme subido a sus escenarios".

El cantante llega con una nueva propuesta de espectáculo y musical. Y lo proyecta desde su propia imagen, con tintes más radicales para un trabajo más reflexivo y en el que da un paso adelante en el simbolismo poético que ya marcaba muchas de sus canciones.

El precio de las entradas oscila entre los 20 y los 30 euros.