Estos son los horarios del Super Bock Under Fest de Vigo

Redacción Ya están confirmados los horarios y la programación por salas de la segunda edición del Super Bock Under Fest 2019, que se celebrará en Vigo los días 22 y 23 de noviembre con una treintena de artistas nacionales e internacionales de prestigio repartidos en diferentes espacios del centro de la ciudad. Nuno Lopes es la última incorporación del evento, que en su primera edición agotó todos los abonos.

El reparto de horarios y programación por salas queda de la siguiente manera:

-VIERNES 22:

GRUFF RHYS: BIBLIOTECA EMAO (18:00H)

HELADO NEGRO: MUSEO MARCO (19:30H)

VILLAGERS: MONDO CLUB (21:00H)

THE LELLY KELLY'S: RESERVA ROCK (21:45H)

ENRIC MONTEFUSCO: FÁBRICA DE CHOCOLATE (22:45H)

IVY: CASA DE ARRIBA (23:00H)

SIDE CHICK: KOMINSKY (23:30H)

WHALES: MOGAMBO (00:30H)

ANA CURRA: LA IGUANA CLUB (01:00H)

NUNO LOPES: MONDO CLUB (03:00H)

-SÁBADO 23:

NOISERV: MUSEO MARCO (13:00H)

AARON RUX AND THE CRYING COWBOYS: MUSEO MARCO (17:00H)

JORDAN MACKAMPA: PANÓPTICO MUSEO MARCO (18:00H)

VANCOUVER SLEEP CLINIC: MUSEO MARCO (19:00H)

ELI ''PAPERBOY'' REED: TEATRO SALESIANOS (20:30H)

PEACHES: MONDO CLUB (22:00H)

BED LEGS: RESERVA ROCK (22:15H)

JUAN WAUTERS: CASA DE ARRIBA (23:00H)

THE SOFT MOON: FÁBRICA DE CHOCOLATE (23:15H)

THE ZEPHYR BONES: KOMINSKY (23:45H)

EVERYONE YOU KNOW: MOGAMBO (00:30H)

THE NEW DEATH CULT: LA IGUANA CLUB (01:00H)

ORTIGA: FÁBRICA DE CHOCOLATE (02:00H)

PIONAL: MONDO CLUB (03:00H)

-DOMINGO 24:

DERBY MOTORETA'S BURRITO KACHIMBA: LA IGUANA CLUB (19:30H)

HOLYGRAM: FÁBRICA DE CHOCOLATE (21:00H)

El abono general, que da acceso a todos los conciertos de los dos días de festival, puede ser adquirido por 25 € más gastos de distribución. Al ser un evento realizado en múltiples salas, el acceso a cada uno de los recintos será limitado hasta completar aforo.

Los puntos de venta son:

— Sede Afundación Vigo (Rúa Policarpo Sanz 24-26, Vigo)

— Venta telefónica: 902 504 500

— Online: www.ataquilla.com

También habrá programación complementaria gratuita que se confirmará próximamente.