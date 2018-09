Isaki Lacuesta gana su segunda Concha de Oro con 'Entre dos aguas'

EP / San Sebastián La ficción realista de 'Entre dos aguas', dirigida por Isaki Lacuesta ha sido la película galardonada con la Concha de Oro de la 66ª edición del Festival de San Sebastián, máximo galardón del Zinemaldia, mientras que la película argentina 'Rojo', de Benjamín Naishtat, ha recibido varios de los principales galardones en una gala que ha contado con reivindicaciones políticas.

En una edición con los premios muy repartidos, la propia 'Rojo' ha encabezado la lista de cintas más premiadas, con tres, gracias a Mejor dirección (Benjamín Naishtat) y actor (Darío Grandinetti), además de Fotografía, con el trabajo de Pedro Sotero.

Por su parte, la actriz Pia Tjelta ha sido galardonada con la Concha de Plata a Mejor actriz por la película 'Blind spot', dirigida por Tuva Novotny.

El premio al Mejor guión ha sido exaequo para Paul Laverty por 'Yuli', una suerte de biopic de la vida del bailarín cubano Carlos Acosta dirigida por Icíar Bollaín, y al trabajo conjunto de Louis Garrel y Jean-Claude Carrère por 'Un hombre fiel'.

Tráiler de 'Entre dos aguas'

La filipina 'Alpha, the right to kill' de Brillante Mendoza ha sido galardonada con el Premio Especial del Jurado, un reconocimiento por "su uso de un lenguaje policial cinematográfico y tratar tanto un abismo profundo como usar un urgente punto de vista político". Por su parte, 'High life', de Claire Denis se ha alzado con el Premio Fipresci.

El jurado de la Sección Oficial -que otorga la Concha de Oro, las tres Conchas de Plata y los premios a mejor guión y fotografí-- ha estado presidido por el cineasta Alexander Payne e integrado por la directora de fotografía Bet Rourich, la productora Agnes Johansen, el director Constantin Popescu, el actor argentino Nahuel Pérez Biscayart y la actriz Rossy de Palma.

Reivindicaciones políticas

El guionista Paul Laverty ha sido de los primeros en levantar la voz durante la gala al recoger su premio al mejor guión por 'Yuli'. "Hace 58 años Estados Unidos comenzó un bloqueo económico contra Cuba y cada año votan por mantener este voto la propia Estados Unidos e Israel: dos expertos en castigos colectivos contra la población civil. Matones sinvergüenzas e hipócritas, tenemos que acabar con este bloqueo", ha añadido.

A continuación, Louis Garrel, que compartía premio con Laverty, ha querido compartir su premio con el cineasta ucraniano Oleg Sentsov, preso en Rusia desde 2014 y en huelga de hambre desde el pasado mayo. "Es un prisionero político", ha criticado el cineasta francés, quien ha pedido a Rusia que "escuche a la comunidad internacional".

La alfombra roja previa a la gala'

En su intervención, el actor Darío Grandinetti ha criticado con dureza los tiempos de la dictadura argentina que hubo en los años 70, recordando que esta película "es un trabajo de memoria y puede advertir sobre cualquier cosa que se puede preparar". "Sobre todo en estos momentos en que parece que la derecha y el fascismo ha vuelto a crecer en el mundo", ha apuntado.

Sotero no ha podido acudir a la gala, pero ha dejado un mensaje en el que dedica el premio al expresidente brasileño Lula da Silva. "Hoy se encuentra como un preso político y la justicia debe ser presta en arreglar este error histórico", ha añadido.

Presencia minoritaria de las mujeres

En esta edición, la mujer también ha tenido reconocimientos, aunque sin una presencia mayoritaria. A los ya contados de Claire Denis y Pia Tjelta, se ha sumado María Alché con 'Familia sumergida' en Horizontes Latinos, quien ha reclamado más presencia de mujeres en el cine porque "se necesitan cada vez más miradas femeninas".

También Celia Rico Clavellino se ha visto dos veces reconocida, una con el premio de la Juventud y la otra con la mención especial en Kutxabank Nuev@s director@s.

En cuanto al Premio del Público Ciudad de Donostia, la película con mayor puntuación ha sido 'Un día más con vida', de Damian Nenow y Raúl de la Fuente, mientras que el Premio del Público a la Mejor película europea ha recaído en 'Girl', de Lukas Dhont. El premio Irizar de Cine Vasco ha ido a parar a 'Oreina (Ciervo)' de Koldo Almandoz.

Los galardones que se han entregado esta noche se suman a los reconocimientos honoríficos de esta edición: el Premio Donostia, que en esta edición han recibido los actores Danny DeVito y Judi Dench y el director Hirokazu Koreeda.



Estrellas de Hollywood

Otros nombres de estrellas hollywodienses que han pasado por el certamen en esta edición son los de R, entre otros. Por segunda ocasión, en la Sección Oficial ha participado una serie, 'Gigantes', de Enrique Urbizu -aunque fuera de concurso-, y 'Arde Madrid' de Paco León se ha proyectado en el Velódromo.

Tras la gala de clausura, los asistentes han disfrutado de la proyección 'Bad Times at the El Royale', dirigida por Drew Goddard y con Chris Hemsworth de protagonista.