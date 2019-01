M. García Comenzó su carrera televisiva en 1991, dio el salto a la gran pantalla con la comedia y, con los años, intentó buscarse un hueco en la industria cinematográfica con papeles más serios aunque sin perder de vista el género que le hizo conocido. Hoy, 23 de octubre, Ryan Reynolds cumple 41 años y es uno de los rostros más conocidos de Hollywood.

Casado con la actriz Blake Lively desde 2012 y padre de un niño y una niña, el actor lleva más de 20 años construyendo una filmografía llena de luces, pero también de sombras. Y hoy vamos a recordar las 10 peores películas de Ryan Reynolds, esas que el actor quiere borrar de su memoria.

Blade Trinity

Tras el éxito de 'Blade' y 'Blade II', ¿quién iba a pensar que la tercera entrega iba a ser tan desastrosa? En realidad, cualquiera que se hubiese fijado en los detalles. En esta ocasión, el actor fue odiado por sus fanáticos por aparecer en esta cinta de acción.

Solo amigos

El día de la graduación, Chris (Ryan Reynolds), un chaval simpático y divertido, pero con sobrepeso, le confiesa su amor a Jamie (Amy Smart), que le quiere solo como amigo. Diez años más tarde, ambos se reencuentran, pero Chris está totalmente cambiado: es un guapo y atractivo productor musical. La película es un cliché en sí misma.

Linterna verde

En 2011, el actor probó suerte en el mundo de los superhéroes poniéndose en la piel de Linterna Verde, algo que le salió mal. Esta adaptación de DC Comics fue una gran decepción. Un guion simplista, un exceso de confianza en los efectos especiales y un Ryan Reynols que parecía perdido hicieron de esta cinta un fracaso total. Lo único bueno que le trajo la película es que conoció a su actual esposa.

Cautivos

Predecible, con un guion nefasto€ Así es 'Cautivos', el drama de un hombre cuya hija ha desaparecido ocho años atrás y existen indicios de que podría seguir viva. A pesar de ser una de sus peores películas, Ryan Reynolds está estupendo en modo leñador, serio e intenso.

R.I.P.D. (Departamento de policía mortal)

La cinta es una mala copia de 'Men in Black'. Reynolds interpreta a un agente de policía que muere de servicio, pero que es reclutado por la agencia especial de no muertos para luchar contra los demonios. Jeff Bridges, Kevin Bacon, Mary-Louise Parker y Ryan Reynolds hacen lo que pueden, pero no es suficiente para salvar la papeleta. Y es que los efectos son nefastos y el guion parece reciclado de 'Hombres de Negro'.

X-Men Orígenes: Lobezno

Pese a que la película cosechó buenos números en taquilla, la actuación de Reynolds no fue bien recibida por la audiencia. El actor interpretaba a Wade Wilson, más conocido como Deadpool, un ser despreciable que, actualmente, se ha convertido en uno de los personajes más queridos por la audiencia.

Terror en Amityville

Antes de ser tan conocido, Ryan Reynolds aceptó realizar este 'remake', en el que se puso en la piel de un padre que es atormentado por los fantasmas que habitan en la nueva casa que acaba de comprar para su familia. La película pinta interesante, pero no es de las mejores actuaciones de Reynolds.

Si fueras yo

¿Qué pasarías si amanecieras en el cuerpo de tu mejor amigo? Es de lo que trata 'Si fueras yo', protagonizada por Ryan Reynolds y Jason Bateman. A pesar de ser una película divertida, el humor no es suficiente para mantener la atención de la audiencia y el intercambio de cuerpos resulta muy predecible para el espectador ya que suele ocurrir lo mismo en todas las películas cuya trama gira en torno a ello.

Selfless

Un hombre adinerado de Nueva York que sufre de cáncer terminal se somete a un experimento científico que traslada su cuerpo a un cuerpo sano y joven, el de Ryan Reynolds. Las cosas marchan bien hasta que descubre que el origen del cuerpo que habita le vincula a una organización criminal. En definitiva, una cinta sin ideas interesantes y sin nada nuevo que aportar.

¡Marchando!

Con Justin Long como compañero de reparto, Ryan Reynolds se mete en la piel de un camarero sin demasiados planes en la vida que intenta pasárselo lo mejor posible en el restaurante en el que trabaja. En definitiva, una comedia absurda, sin demasiado fundamento y que haría sonrojar a cualquiera con los chistes que contiene.