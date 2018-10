Películas de terror que no debes ver solo en Halloween

Cinco películas que no deberías ver solo en Halloween. Getty Images

M. García Puede que pienses que las películas de terror no te afectan, pero no te engañes, cualquier alma sensible puede caer en su red. Si quieres seguir durmiendo con tranquilidad, llama a algún amigo o familiar para ver películas de terror que nunca deberías ver en la soledad de tu hogar, y menos cuando se acerca la noche de los muertos.

Estos son los cinco títulos más estremecedores de la historia del cine que no deberías ver solo en Halloween.

Nunca digas su nombre (2017)

Si te mudas a una vieja casa, ten cuidado porque podrías liberar a un ente sobrenatural que persigue a todo aquel que conoce su nombre. Esto es lo que les ocurre a los tres protagonistas de la película, que intentarán por todos los medios mantener la existencia del monstruo en secreto para alejar al resto de gente de una muerte segura.

Al interior (2007)

Imagínate que un extraño se cuela en tu casa porque quiere robarte algo, pero no son ni joyas ni dinero, sino el bebé que llevas dentro. Este el macabro planteamiento de esta película protagonizada por Alexandre Bustillo y Julien Maury en la que la sangre no falta. Es más, hay demasiada.

Expediente Warren (2013)

Basada en hechos reales, la película narra los encuentros sobrenaturales que vivió la familia Perron en su casa de Rhode Island a principios de los 70. El matrimonio Warren, compuesto por los intérpretes Vera Farmiga y Patrick Wilson, investigadores de prestigio de sucesos paranormales, acudieron a la llamada de esta familia aterrorizada por la presencia de un ser maligno.

Paranormal Activity (2007)

A veces, el terror no es invocado por grandes monstruos o niñas que salen de pozos. A veces, con un suceso paranormal, da igual del calibre que sea, es más que suficiente. Eso es lo que le ocurre a la pareja protagonista que, viviendo en la misma casa durante tres años, comienzan a percibir extraños fenómenos paranormales. ¿Perturbador, verdad?

Pesadilla en Elm Street (1984)

Un clásico de Halloween. El director Wes Craven creó en los años 80 a uno de los personajes más terroríficos del cine. Hablamos de Freddy Kruger, un hombre deformado por el fuego y que usa un guante terminado en afiladas cuchillas con las que asesina a la gente.