Todos los aciertos y errores de las películas que vaticinaron el futuro de 2019

J. F. Noviembre de 2019. Es la fecha en la que la película de culto 'Blade Runner', estrenada en 1982, estaba ambientada. Un tiempo futurista que, como ha ocurrido ya con otros títulos, ha acabado por llegar a nuestros días con el paso de los años, haciendo inevitable que comparemos sus imágenes con la realidad. Al igual que ocurre con otras películas, la cinta de Ridley Scott pronosticó algunas cosas que sí se han cumplido, pero en otros aspectos no acertó.

Sin llegar a alcanzar la penumbra y las tinieblas en la que está envuelta 'Blade Runner', la cinta protagonizada por Harrison Ford sí acertó en vaticinar los cambios del clima que sufrimos en nuestros días. También estuvo cerca en lo que hace referencia a los replicantes, que no alcanzan aún la autonomía que se ve en la película -capaces de confundirse entre las personas- pero sí es cierto que los robots de hoy en día son cada vez más humanos y parecidos a nosotros, tanto en inteligencia como en aspecto.

También en 'Blade Runner' aparecían ya los asistentes de voz, cuando los actores se dirigían a un aparato para encargarle una serie de acciones, similar a los móviles de hoy en día que también realizan tareas mandadas por nuestra voz.

Una de las cosas más importantes del filme que, evidentemente, no ha llegado a nuestros días pese a que han transcurridos 37 años, son los coches voladores. Aún parece muy lejana la fecha en la que se circule así en nuestras ciudades.

Tampoco ha llegado a nuestros días el secador de pelo en forma de pecera que duraba unos segundos y del que la persona salía ya peinada. Y tampoco acertó en la cultura dominante. Mientras en la película parece ser Japón quien ha influido en la cultura mundial, la realidad es que es China quien, tras convertirse en una gran potencia, cada vez influye más en el orden mundial.

'2019: tras la caída de Nueva York'

Afortunadamente, la película '2019: tras la caída de Nueva York' tampoco acertó tal como nos pintaba que sería este año. Según el filme, una guerra nuclear había transcurrido en el planeta, dejando un mundo devastado y en el que ya no nacían niños por la radiación.

'Regreso al futuro 2'

Fue en 2015 cuando ya pudimos comprobar en qué había acertado Robert Zemeckis y en qué no cuando hizo la segunda parte de Regreso al futuro. En la película, Michael J. Fox se manejaba por la ciudad en patinete volador, algo que aún no ha llegado a nuetsras vidas, aunque sí existen prototipos de monopatines sin ruedas.

Igualmente, el filme, estrenado en 1989, también mostraba coches voladores. Tampoco acierta al creer que el fax se seguiría manejando de forma masiva para enviarse mensajes y documentos. En lo que sí acertó la segunda parte de la saga fue en la videoconferencia, algo que ya es posible en nuestros días pero que por entonces era pura ciencia ficción. Lo que no hemos conseguido en 2019 es que la ropa se seque sola, como hacía la del protagonista Marty McFly.

'2001: Odisea en el espacio'

También '2001: Odisea en el espacio' acertó de pleno al mostrar videoconferencias, algo impensable en 1968, cuando se estrenó el filme. Stanley Kubrick fue un visionario en la época aunque tal vez, demasiado, pues mostraba en la película la posibilidad de viajar en el tiempo, algo que, no se ha conseguido ni en 2001 ni en 2019, ni que parece que pueda conseguirse.

'La isla'

Otra película que nos trasladó en su momento hasta 2019 fue 'La isla'. En la película que protagonizaron en 2005 Scarlett Johansson y Ewan McGregor, los poderos adquirían clones si necesitaban órganos, algo que aún no se ha producido al no ser factible desde el punto de vista médico. Sin embargo, es algo que no se descarta que llegue en un futuro más lejano, por lo que investigadores ya piden explorar el asunto desde el punto de vista ético.

'Terminator'

Ya solo faltan diez años para que llegue la fecha en la que está ambientada 'Terminator'. Estrenada en 1984, esta película de culto que consagró a Arnold Schwarzenegger vaticina para 2029 máquinas inteligentes capaces de luchar contra el ser humano y al que consiguen, incluso, esclavizar.