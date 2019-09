Alimentos 'healthy' que los nutricionistas no recomiendan

Los yogures desnatados no son tan sanos como creemos SHUTTERSTOCK

J. F. Pese a que muchos alimentos los apreciamos como saludables, la realidad es que no lo son tanto. La percepción suele venir por una buena campaña de marketing de esos productos o por una tendencia de moda que acaba extendiéndose y haciendo que nos lo creamos.

Así lo aseguran los nutricionistas, que advierten de que, pese a los nombres de los productos, estas comidas conocidas como 'healthys' no son tan buenas para nuestra dieta.

En muchos casos se habla de los altos beneficios que acarrean, sin tener en cuenta que contienen azúcares añadidos y otras sustancias que, a largo plazo, resultan perjudiciales para el organismo.

Si hacemos caso a los nutricionistas, muchos de los productos de nuestra lista de la compra no son todo lo sanos que nos hacen creer y deberíamos sustituirlos por otros. Estos son algunos de los alimentos de los que no debemos abusar y no lo sabemos:

Yogures desnatados

Una de las mentiras más populares es la de los yogures 'bajos en grasa'. Pese a que lo indique el envoltorio, estos alimentos también tienen una enorme cantidad de azúcar. Esto provoca que incluso sean menos saludables que un yogur sin desnatar. La diferencia es mínima y se pierden los valores nutricionales. Los yogures que sí son recomendables son aquellos sin edulcorar.

Galletas dietéticas

Las galletas con el nombre añadido de 'digestivas' no son lo que creemos. Se trata de uno de los productos más engañosos, cuyo nombre ayuda a la confusión. Y es que, aunque sean ricas en fibra, todas poseen grasas y azúcares. Copos de avena o tostadas de pan integral son una buena alternativa.

Zumos de frutas

Los zumos pueden ser buenos para el desayuno, pero deben ser naturales, ya que los envasados contienen numeroso azúcar y no están hechas con fruta fresca.

Barritas para cuidar la línea

Algunos alimentos se venden específicamente como buenos para el cuidado de la línea. Es el caso de los barritas o cereales. Sin embargo, pese a su nombre, son productos con una importante cantidad de azúcar, siendo más pequeña la parte de contenido integral. Y es que su composición es muy parecida a la de una chocolatina. Alimentos sin procesas como la fruta o los frutos secos son más aconsejables.

Tortitas de arroz

Las tortitas de arroz son uno de los productos más extendidos entre aquellas personas que quieren llevar una dieta para bajar peso. Sin embargo, contiene numeroso arsénico y sal. Si además llevan cobertura de yogur, se añaden más grasas.