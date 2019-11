Nueve panaderías de Galicia, entre las 80 mejores de España

J. A / A. C. La gastronomía gallega es especialmente rica, pero su prestigio no solo vive de mariscos o grandes vinos, sino que un producto tan aparentemente sencillo como el pan es todo un tesoro en los hornos -y las mesas- de Galicia.

Y decimos que parece sencillo porque en realidad lograr un buen pan tiene su miga. Por eso tiene más merito si cabe que nueve panaderías gallegas se encuentren entre las 80 mejores de España, aumentando en dos los establecimientos que lograron este reconocimiento en 2018. Cuatro en Pontevedra, cuatro en A Coruña y una en Ourense convierten a la comunidad en parada imprescindible dentro de la Ruta Española del Buen Pan 2019.

Las nueve mejores panaderías de Galicia

Panadería Germán (Fisterra)

Es la tercera vez que esta panadería ubicada en la Calle del Real de Fisterra aparece en la Ruta Español del Buen Pan. José Germán López Rivas continúa el trabajo iniciado por su familia a finales del Siglo XIX y desde 1991 es el encargado de elaborar el pan artesano que le ha dado la fama a este establecimiento en el que su mujer se encarga de las empanadas de maíz y la brona.

Forno do Mosende (Porriño)

El pan de Porriño se han vuelto ha posicionar entre las mejores de España. O forno de Mosende de José Manuel Fernández ha revalidado la estrella de la Ruta Española del Buen Pan, impulsada por la fundación Panàtics y la entidad Pan de Calidad. Su secreto, "está en la larga fermentación y una buena temperatura para que se desarrollen todos los aromas y aguante fresco"

Panadería Amaquía (O Porriño)

Pan, bollería, pastelería y productos salados ocupan las estanterías y las vitrinas de la segunda panadería de O Porriño que ha logrado meterse entre los mejores establecimientos de España. "Es un gran reconocimiento al trabajo diario toda la plantilla de Amaquía", apunta Luis Miguel Iglesias.

La Bulanxerí (Santiago de Compostela)

Una panadería artesana gallega inspirada en la tradición francesa. Así se define esta panadería de Santiago de Compostela

O pan de Leis (Santiago de Compostela)

Para disfrutar de otro de los mejores panes de Galicia toca volver hasta Santiago de Compostela de la mano de Fernando García Leis.

Pan da Moa (Santiago de Compostela)

Desde la capital gallega, la panadería Pan da Moa se ha marcado un objetivo: conservar la tradición de la elaboración del pan sin dejar de innovar. La calidad de su producto, reconocido ahora por sus compañeros solo se consigue "gracias a tiempos de fermentación prolongados y la utilización de masas madre naturales, así como por la pasión y saber hacer de nuestros panaderos", explican en su biografía.

Amasame Bakery Lab (Pontevedra)

Con poco más de un año de trayectoria, esta panadería repite de nuevo entre las mejores panaderías de España de la mano de Dani Pampín, Nati Cancela y Sefi Cancela.

Panadería la pintora (Nigrán)

Llevan más de 130 años elaboran pan en la localidad pontevedresa de Nigrán. Su receta les ha permitido llegar a una cuarta generación que se encarga ahora de elaborar cada día el pan que sale de sus hornos y que les permite repetir en este listado.

Forno do Carlos (Cea)

Hablar de pan y hablar de Cea van de la mano. Por eso en este listado no podía faltar alguna panadería de la localidad ourensana. O Forno do Carlos lleva generaciones elaboran uno de los panes con más solera de Galicia. De hecho es uno de los pocos hornos de la comarca que presume de poder encontrarse en los restaurantes más destacados de España.