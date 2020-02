Cinco alimentos que no deberías tomar de cena

R. García En la actualidad, la sociedad está cada vez más concienciada de la importancia de llevar un estilo de vida saludable. Realizar actividad física durante la semana, respetar los horarios de sueño y llevar una dieta variada y sana es algo que muchas personas se proponen. Comer alimentos saludables, poco grasos y que contengan los nutrientes que nuestro organismo necesita es algo fundamental para sacar el máximo potencial a nuestro cuerpo.

Sin embargo, muchas personas que se proponen adquirir hábitos beneficiosos y llevar una dieta saludable no conocen ciertos aspectos que les hacen cometer algunos errores. Por ejemplo, no permitirse ningún pequeño capricho de vez en cuando, puede hacer que seguir la dieta durante un largo periodo de tiempo se vuelva agotador y acabemos por dejarla.

Otro de los errores más comunes es el de los alimentos que se ingieren en la cena. Antes de nada, tenemos que recordar que se debe procurar que la cena sea dos horas antes de irnos a dormir. También es importante no olvidar que la ingesta de un alimento a las 10:00 horas que a las 21:00 horas engorda exactamente lo mismo. No obstante, hay alimentos que debemos evitar a la noche por el bien de nuestra digestión y para conseguir un buen descanso, algo fundamental para poder disfrutar al 100% de nuestro día a día.

Frutas que contienen mucha agua no nos ayudarán

No son pocas las personas que creen que cenar fruta es algo ligero y beneficioso para el organismo. Y sí, están en lo cierto. La parte negativa es que si cenamos fruta con mucho agua como melón, sandía, piña, etc. puede pasarnos que a lo largo de la noche nos tengamos que levantar varias veces al servicio. Al ser diuréticos, estos alimentos nos harán eliminar líquidos, algo que no es negativo, pero que nos desvelará de madrugada. Por lo que, no es la mejor opción si tenemos que madrugar al día siguiente.

La carne roja hará nuestra digestión más pesada

La alta cantidad de proteína que contiene la carne roja hace que a nuestro organismo le cueste digerirlo más. Por no mencionar que Sanidad recomienda no tomar más de dos veces a la semana este alimento y menos aún la carne procesada. Si buscamos proveer a nuestro cuerpo de proteínas podemos obtenerlas de otros alimentos, como el pescado.

La pasta no es una buena opción

Posiblemente sea conocido por todos que la pasta no es una buena compañera para la noche. Pero, a pesar de todo, mucha gente recurre a ella cuando llega cansado a casa, por su sencilla elaboración. Además, como apenas ensuciamos utensilios para su preparación es una comida muy cómoda para antes de acostarnos. Pero, su alto nivel en carbohidratos hace que este alimento sea difícil de ingerir. Lo mismo ocurre con el pan. Si aun así queremos cenar unos ricos espaguetis o macarrones, podemos optar por los integrales.

El chocolate nos dificultará el sueño

Sin duda, el chocolate es uno de los alimentos más tentadores. Terminar la cena con un pedazo de chocolate suele ser una costumbre muy apetecible, pero poco recomendable. Si evitamos tomar café a las noches para poder conciliar el sueño, lo mismo deberíamos hacer con este alimento. Y es que, el chocolate contiene cafeína y otros estimulantes como la teobrina, que produce un aumento de la frecuencia cardíaca y dificulta que nos relajemos.

Las setas y los champiñones pueden darnos la noche

A pesar de que las setas son un alimento muy completo, debemos consumirlas en pocas cantidades, más aún si lo hacemos antes de ir a la cama. Y es que, este alimento es muy indigesto. Si consumimos demasiada cantidad es posible que nos cueste conciliar el sueño. Pero, tampoco debemos alarmarnos. Por unos pocos champiñones que añadamos a una ensalada, no pasará nada.