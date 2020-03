10 formas de aprovechar toda la comida que te sobra

L.M./ Madrid A la hora de cocinar, todos intentamos optimizar al máximo los alimentos. Comprar las cantidades justas no siempre es fácil, así que una buena opción es reutilizar lo sobrante para preparar nuevas opciones culinarias en otras comidas o días sucesivos.

Con esta idea en mente, te damos diez ideas para aprovechar alimentos que en un momento dado nos sobran a todos y que nos suponen un dilema al intentar no tirar a la basura ni desperdiciar nada de comida.



1. Pan tostado

2. Pan duro

3. Arroz

4. Pasta

5. Pollo

6. Ternera

7. Cerdo

8. Verduras

9. Cáscara de naranja

10. Fruta

Cuando se desayuna en familia es habitual que se prepare un número indeterminado de tostadas y luego quede alguna sin comer. Cierto es que su desecho no supone una gran pérdida, pero sí hay forma de darle una segunda vida. Un posible consejo es, untarla con aguacate, poner encima unas rodajas de tomate y un poco de albahaca, y quizá incluso queso, salmón o huevo, y hornear ligeramente para hacerla todavía más apetecible. Con esto tendrás un aperitivo o una merienda de categoría.Frecuentemente no nos comemos entera la barra de pan que compramos, y este alimento se endurece rápido quedando inutilizable... o no. Las opciones son numerosas, pero las más recomendables son utilizarlo para hacer una, o picatostes que añadir a alguna crema, o incluso usarlo en la elaboración de un gazpacho, un salmorejo o unasOtro clásico: cueces arroz para hacer algún plato... y te equivocas con la cantidad. Te juntas con una cantidad desmesurada de este alimento, y en muchas ocasiones acabas tirando una parte. Pues tienes una perfecta alternativa si decides preparar, un postre para el que sólo necesitarás estos dos alimentos, más canela y limón.Igual que nos equivocamos al cocer arroz, también pasa cuando hervimos pasta. Si te has pasado a la hora de cocinar unos macarrones, tallarines o similar, puedes aprovechar lo sobrante para hacer unasimplemente añadiendo un poco de aceite, tomate, aguacate, guisantes, zanahorias o queso rallado. Si por el contrario quieres algo caliente, puedescon abundante queso rallado, aceitunas, tomate y quizá un poco de huevo duro.Cuando te ha sobrado este tipo de carne, puedes reutilizarla para preparar unoso una, aunque no dejes pasar excesivo tiempo para prepararlo, porque puede ponerse rápidamente en mal estado si no tiene una adecuada conservación.Si te gusta la comida mexicana, unospueden ser perfectos para aprovechar este tipo de carne. Córtala en tiras, fríela, añade algo de aguacate o unas gotas de limón y añade algún tipo de salsa (soja, mostaza, picante...) para adecuarlos más a tu gusto.Si te sobra este tipo de carne, hiérvelo (puedes hacerlo incluso con algo de leche) y conviértelo endándole forma de hebras. De esta forma, podrás montar una innovadora, con un poco de pepinillo, lechuga o cebolla. Si tienes ketchup o mostaza, te sabrá perfecto.Preparar unoses una buena opción. Corta en juliana aquello que te haya sobrado (puede ser zanahoria, pimiento, pepino, berenjena, tomate...), añádele alguna salsa de tu agrado (un poco de mahonesa puede ser suficiente) y envuélvelo con la masa para tener una deliciosa cena.Tras pelar esta fruta cítrica, la parte exterior suele ir directa a la basura, pero puede ser reutilizada para elaborar unay con todas las propiedades de este alimento. Mantén la cáscara en remojo el tiempo necesario y prepárala con azúcar moreno y zumo de limón. Perfecta para tus desayunos y meriendas.Además de la clásica, o de intentar preparar algún tipo de, tienes una opción alternativa, que es sumergir lo sobrante eny aprovechar sus propiedades conservantes para consumirla algo más tarde.