Guía del festeiro profesional: consejos para disfrutar del calendario festivo gallego

A. C. En Galicia las fiestas se cuenta por centenares. Durante el mes de agosto se estima un programa de cerca de 900 celebraciones, pero es muy difícil de contabilizar cuantos eventos festivos hay en Galicia, no solo en ese mes sino a lo largo de todo el año. Fiestas gastronómicas, fiestas históricas, fiestas patronales, romerías... en definitiva, fiestas en Galicia que salpican toda la comunidad. Y qué decir de los festivales de música.

La temporada alta está a punto de iniciarse y quién no tiene ganas de disfrutar al máximo de todos los festejos. Pero para ser un festeiro profesional y no sucumbir a mitad de temporada, te dejamos unos cuantos consejos.

Fiestas de norte a sur

Y de este a oeste. Como acabas de leer, el número de fiestas en Galicia es difícil de precisar. Seguro que cerca de donde vives o de tu lugar de origen conoces al dedillo las celebraciones más destacadas, pero no dejes de investigar. Nunca se sabe en que rincón de Galicia puedes encontrar una nueva fiesta que te robe el corazón.

Organiza bien tu agenda

Si no quieres que te pille el toro y que se te acumule el trabajo de festeiro la mejor idea es que organices tu agenda. Así que, una vez hayas revisado el calendario de fiestas en Galicia, selecciona aquellas que más te interesen. Recuerda aquello de que el que mucho abarca poco aprieta y el verano es muy largo. Mejor vivir al máximo aquellas fechas que más ilusión te hacen que tratar de acudir a muchas y no sacarles provecho. Hasta para esto de disfrutar de las fiestas y romerías es importante organizarse.

Actuaciones musicales

La música es uno de los pilares de las fiestas de verano, y si no que se lo digan a Vigo. Por eso te recomendamos que no pierdas de vista la agenda de conciertos, quizá ayuden a organizar tu ruta festeira teniendo en cuenta qué grupos actuaran en cada cita y qué día lo harán.

Cómo llegar

Si optas por el coche, no hace falta que te recordemos que o tú o el conductor que designéis no probará una gota de alcohol. En este caso te ayudará informarte antes de los lugares habilitados para aparcar y la mejor ruta para llegar hasta el lugar de la fiesta.

Pero no olvides que el transporta público es una opción real en muchas de las mayores fiestas de Galicia. Así que baraja esta posibilidad, quizá sea la que más se adapte a ti.

Presupuesto

Las fiesta populares de Galicia se caracterizan precisamente por eso, por ser populares y estar al alcance de todos. Pero si estás dispuesto a marcarte una ruta, no está por demás que saques cuentas de cuánto vas a gastar en el desplazamiento o en las actividades de cada fiesta. Recuerda que los mercados de artesanía de algunas citas, como las históricas, son una tentación, y que querrás probar los platos típicos de cada fiesta gastronómica, así que ten también presente el factor económico.

Aliméntate

Consejo típico de madres, padres, abuelos y abuelas. Pero es realmente importante para resistir el calendario festivo de Galicia estar bien alimentado. La mejor opción, las fiestas gastronómicas, tienes más de 300 y de lo más variado.

Las imprescindibles

Además de citas madrugadoras como la Arribada o la Reconquista otras citas son históricamente referencia del verano gallego: desde San Juan o la Festa do Viño Albariño a la Festa do Monte o la Fiesta del Agua pasando por la Festa da Istoria, la Romaría Vikinga o la Feira do Pulpo, entre otras muchas. Y siempre está bien tener en cuanta algunas de estas imprescindibles para disfrutarlas al menos una vez.

Ahora te toca a ti disfrutar de las fiestas de Galicia, eso sí, con sentido común y sin olvidar que después de la celebración no está permitido desatender nuestras obligaciones.