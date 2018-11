Siete lugares prohibidos que nunca podrás visitar

C. G. El mundo está lleno de lugares enigmáticos que merece la pena visitar. Si te encanta viajar, y puedes permitírtelo, seguramente ya estés planeando una nueva escapada. Pero aunque no lo creas, el dinero no puede llevarte a todas las partes del mundo.

Existen una serie de lugares cerrados para los turistas y a los que solo pueden acceder los más privilegiados. Estos son sólo algunos de ellos.

Bóveda de Semillas de Svalbard

¿De qué nos alimentaríamos tras una catástrofe mundial? La Bóveda de Semillas de Svalbard, también llamada Banco Mundial de Semillas o Bóveda del fin del mundo, tiene la respuesta. Situada en Noruega, esta enorme despensa subterránea alberga semilla de miles de plantas de cultivo de todo el mundo y es capaz de resistir desastres nucleares, terremotos y demás catástrofes. Sólo algunos investigadores o criadores de plantas pueden entrar en este hermético almacén.

Santuario de Ise

El secreto mejor guardado de Japón se encuentra en Ise. El conocido oficialmente como El Santuario forma parte del Parque Nacional Ise-Shima y es el santuario sintoísta más importante de todo el país.

Pero poco se conoce sobre las tradiciones que se llevan a cabo entre sus muros. Y es que no importa lo mucho que quieras visitar el Santuario de Ise, la entrada solo está permitida a la familia real japonesa o a los sacerdotes locales.

Cueva de Lascaux

En la localidad francesa de Dorñana se encuentra uno de los hallazgos históricos y artísticos más importantes de los últimos siglos. La Cueva de Lascaux fue descubierta por casualidad en 1940 y en ella se hallan un número considerable de pinturas rupestres de gran calidad.

El lugar estuvo abierto al público hasta 1963, cuando las autoridades decidieron cerrarla después de que el dióxido de carbono producido por el trajín de los visitantes comenzara a dañar las pinturas.

Iglesia de Nuestra Señora María de Sión

En la localidad etíope de Axum se encuentra este misterioso templo al que sólo pueden acceder los monjes que lo cuidan. Cuenta la leyenda que dentro de este edificio sagrado está el Arca de la Alianza, depositada allí por Menelik I, hijo de Salomón. Parece ser que dentro del arca se guardan las tablas con los 10 mandamientos.

Área 51

El Área 51, también conocida como Groom Lake, siempre ha estado rodeada de numerosas teorías que aseguran que en su interior se estudia y experimenta con extraterrestres. Aunque el Gobierno estadounidense siempre lo ha desmentido, el intenso secretismo que rodea al lugar lo han convertido en un lugar de especial interés. Pese a no estar declarada como base secreta, todas las investigaciones en torno al Área 51 son Información Compartimentada y clasificada como de alto secreto por los Estados Unidos.

Isla de Niihau

La isla de Niihau, en Hawai, fue comprada por la familia Robinson hace más de 150 años. Desde entonces, los turistas tienen prohibido el acceso y sólo pueden observarla en helicóptero. Sus dueños quieren que los indígenas vivan una vida tranquila y centrada en los recursos naturales del lugar: no tienen electricidad y tampoco conocen la comida basura.

Poveglia

La también conocida como 'La isla de los muertos' se encuentra situada justo al lado de Venecia y las autoridades han prohibido cualquier tipo de visita turística. La terrible plaga de peste que asoló Venecia en el siglo XIV hizo que todos los enfermos, fallecidos o sospechosos de haber contraído la enfermedad fueran enviados a Poveglia. El mismo procedimiento se utilizó para las epidemias venideras, convirtiendo a la isla en el hogar de la muerte.