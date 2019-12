Destinos para disfrutar de la Navidad lejos del frío

V. SEDEÑO Cada vez son más los que aprovechan los días festivos en Navidad para escaparse. Los destinos de sol y playa son cada vez de los más demandados, sobre todo entre aquellos que huyen del frío. Deja atrás la nieve, las bufandas y los abrigos y prepara tu maleta con bañadores y chancletas.

Consulta los siguientes destinos y encuentra unas vacaciones de Navidad ideales lejos del frío.

Canarias

Si eres de aquellos que no soporta el frío y necesitas el calorcito, te proponemos escaparte a las Islas Canarias estas navidades.

La temperatura media en las islas en esta época del año es de más de 20 grados. Un tiempo ideal para disfrutar de las maravillosas playas de esta zona y realizar excursiones por las diferentes islas.

Además, si viajas en estas fechas, te ahorrarás las aglomeraciones del verano y podrás disfrutar como nunca de las vacaciones.

Zanzíbar

Para los que prefieren celebrar la Navidad en la playa y con chancletas hay gran variedad de destinos paradisíacos donde el termómetro se niega a bajar. En Zanzíbar, Tanzania, puedes aprovechar para descansar y relajarte en las vacaciones. Con unas temperaturas que rondan los 30 grados este paraíso natural cuenta con impresionantes playas y piscinas naturales.

Sídney

Pero si además de playa y mar buscas algo más turístico también hay destinos que combinan ambas cosas. En Sídney, por ejemplo, las temperaturas no bajan de 26 grados durante los meses más fríos del año, así, además de disfrutar del mar que rodea la ciudad, también puedes aprovechar para hacer un poco de turismo cultural o realizar excursiones al interior y descubrir la Australia más rural.

Seychelles

Si necesitas desconectar este paraíso tropical, prácticamente virgen, es el destino ideal. Unas vacaciones navideñas de ensueño rodeado de las cálidas aguas del océano Índico.

Río de Janeiro

Si eres uno de los afortunados que cuenta con suficientes días libres, en Río de Janeiro puedes empalmar las Navidades con el Carnaval de febrero. Aquí encontrarás playas de ensueño y parajes sobrecogedores.

Islas Azores

Las islas Azores son un destino ideal para cualquier tipo de vacaciones, pero en Navidad encontrarás algo especial: la tranquilidad. Aunque en las Azores no hace tanto calor cómo en las Canarias u otras islas, la temperatura no suele bajar de los 16 grados. Eso te permitirá disfrutar de las islas con más tranquilidad, algo que durante los meses de verano no podrás encontrar. Puede que de vez en cuando llueva, pero siempre será algo pasajero y pronto volverás a disfrutar de un sol omnipresente.