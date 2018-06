'A mellor fariña do mundo' achegará os segredos deste produto galego

Redacción | Vigo A Televisión de Galicia (TVG) sae hoxe na procura de A Mellor Fariña do Mundo. Neste divertido programa, as reporteiras farán un completo percorrido por toda Galicia para coñecer as vivencias das persoas que, dunha forma ou doutra, viven rodeadas de fariña por todas partes.

Está de moda a fariña galega? Aínda quedan muíños tradicionais onde elaborar a fariña do país? Que fariña debemos usar para o pan e para as mellores empanadas? É a fariña imprescindible en calquera sobremesa? Hai festas en que a fariña sexa a protagonista? Estas son algunhas das moitas preguntas que obterán resposta na Televisión de Galicia en A Mellor Fariña do Mundo. As reporteiras do programa sairán de xira para achegar todos os segredos da fariña galega.

Para comezar, estarán en Santiago de Compostela. Alí falarán con Eladio Pazos, un experto panadeiro que coñece ben a fariña galega e a súa historia. E na Coruña estarán nunha tenda en que se pode atopar todo tipo de fariña a granel.

A continuación viaxarán a Goá, no concello de Cospeito, para coñecer o muíño tradicional que aínda funciona coa forza da auga. Despois irán á cidade de Lugo, onde pasarán unha xornada de traballo con María del Carmen, unha auténtica eminencia da fariña que, aos seus 87 anos, dirixe unha fábrica moi especial.

A ruta da fariña continuará na parroquia de Ousá, en Friol. Alí elaboran un espectacular pan en que a protagonista de hoxe é fundamental. Ademais, as reporteiras demostrarán que coa mellor fariña do mundo, como a que elaboran no muíño de Cuíña de Lalín, o pan ten unha chea de posibilidades de ser tamén o mellor do mundo.