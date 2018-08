La presentadora Tati Moyano asegura que la TVG amenazó con despedirla

Redacción Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) apoya a la Asociación de Periodistas de Santiago (APSC) y a su asociada Beatriz (Tati) Moyano quien solicitó amparo ante la amenaza de despido por parte de la Televisión de Galicia (TVG), remitida por burofax a su domicilio particular, y tramitada en base a una "falta muy grave", según la versión de la empresa pública gallega, por la "utilización de medios de la casa para fines particulares". En concreto, la TVG se refería al uso por parte de la periodista de los servicios de maquillaje y peluquería antes de su participación desinteresada, como presentadora, en una gala contra el cáncer. Moyano, conductora habitual del informativo de la tarde, por su parte, indicó que siguió el protocolo previsto en la Televisión Gallega para estos casos, con aviso previo a sus superiores.

La APSC calificó esta medida contra su asociada como "desproporcionada y vengativa" por parte de la TVG, y "claramente ligada a que Tati Moyano se significó por participar activamente contra la manipulación informativa en la TVG, y por su apoyo a la campaña de los viernes negros tanto en RTVE como en la CRTVG". Por todo ello, la FAPE y la APSC otorgan su apoyo y aceptan la petición de amparo de la periodista, poniendo todos sus medios y solidaridad a su alcance para su defensa ante la amenaza de despido. La FAPE es la primera asociación profesional de periodistas de España, con 49 asociaciones federadas y 19 vinculadas que en conjunto representan a más de 19.000 asociados. Está adscrita a la Federación Internacional de Periodistas (FIP).

Por su parte, la CRTVG se pronunciaba a través de un comunicado interno dirigido a los trabajadores por el expediente abierto a la periodista que se recoge aquí de forma íntegra:

"1.-A tipificación das faltas cometidas polos traballadores da CRTVG e as súas posibles sancións están recollidas no Convenio Colectivo en vigor, aprobado polo propio Comité de Empresa. É este documento (neste caso no seu artigo artigo 91.4.18) e non a dirección da CRTVG, o que marca o tipo de falta, o grao de intensidade da acción e as correspondentes sancións. Neste senso a CRTVG abriu, como en outros casos, un expediente informativo que está a seguir o seu curso e que concluirá nunha decisión xusta e proporcional.

2.-Recordamos o deber dos traballadores da CRTVG de coñecer a Lei no que afecta a súa actividade, o Convenio Colectivo, e as normas que rexen a Corporación emanadas do Consello de Administración, como os "Criterios reitores da dirección editorial da CRTVG" e as "Normas reguladoras da comunicación comercial audiovisual". Neste caso, e con respecto ao comunicado do Comité de Empresa, debemos aclarar tamén que non existe ningunha solicitude de permiso ou petición de actuar en nome da CRTVG consonte ao establecido pola normativa vixente.

3.-A CRTVG lamenta profundamente a utilización que se está a facer dun evento que esixe do máximo respecto para todas as persoas sensibles á dor e á enfermidade. Así lle foi trasladado á propia sede galega da Asociación española contra o cancro á que, aclarándolle que aínda que a CRTVG é totalmente allea a todo este uso, sentimos fondamente que se viran involucrados mediáticamente. Unha vez máis reiteramos a máxima" colaboración dos medios públicos galegos para difundir as actividades e iniciativas na loita contra o cancro".