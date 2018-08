'En el Punto de Mira' traslada las Islas Cíes hasta A Coruña

JORGE ÁLVAREZ | VIGO

'En el Punto de Mira', el programa documental de Cuatro que cada semana realiza informes en profundidad sobre temas de actualidad, ha visitado Galicia en su última entrega para analizar el impacto del turismo en la economía gallega y retratar los rincones que más turistas atraen en verano.

Desde los problemas que generan los turistas 'furtivos' que se llevan el marisco plantado por las mariscadoras de A Illa de Arousa; la visita a la Ribeira Sacra para descubrir cómo se lleva a cabo la vendimia de altura; el negocio de los peregrinos VIP del Camino de Santiago o cómo la serie Fariña ha creado una nueva ruta turística en Galicia son solo algunos de los temas tratados durante la hora que dura aproximadamente 'En el Punto de Mira'.

Pero una imagen ha sido la que ha llamado la atención de los espectadores del programa de Cuatro que se sentaban ante la pantalla de televisión ayer noche. Son solo unos segundos, pero suficientes como para que los agudos tuiteros se lanzasen a critar el error de 'En El Punto de Mira'. ¿Cuál? Haber trasladado las Islas Cíes a más de 100 kilómetros de su ubicación original, es decir, cambiarlas de Pontevedra hasta A Coruña.

El error geográfico en los rótulos de 'En El Punto de Mira' no ha sido el único que ha provocado las críticas de los espectadores. El hecho de ubicar la Ribeira Sacra en la costa gallega: "Visitamos otro de los tesoros de la costa gallega", dice el narrador del programa y la reproducción de los tópicos sobre Galicia son otros de los asuntos que se han ganado los comentarios de los televidentes. No son pocos los que han utilizado Twitter para resaltar el retrato distorsinado que se ofrece de la comunidad:

Manda huevos, según el iluminado éste la Ribeira Sacra está en la costa gallega.

Debemos de tener mar en Ourense y aún no me he enterado.

Mátame camión #PuntoCostaGallega