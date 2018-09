Aramís Fuster protagoniza el momento más bochornoso de la historia de 'GH'

R.G. El arranque de 'GH VIP 6' no ha pasado desapercibido. Los doce elegidos para entrar en la casa más famosa de España son grandes candidatos para dar mucho juego y entretener al telespectador. Entre todos ellos, en el estreno del programa ha destacado un nombre por encima del resto: Aramís Fuster.

La bruja ha dejado patente que entra a la casa de Guadalix para dar mucho que hablar. El papel de protagonista le atrae y la noche del jueves ya protagonizó uno de los momentazos del 'reality'.

Después de saludar a sus compañeros Aramís Fuster tuvo un 'descuido' con su vestido, lo que propició que lo enseñara todo. Así, ha dejado claro que ella no utiliza ropa interior. Los comentarios y memes no han tardado en inundar las redes sociales.

Pero, ya antes de entrar en la casa, Aramís ya dejaba claro sus intenciones al presentadorLa bruja confesaba que no tendría problema en hablar claro sobre sus supuestas aventuras amorosas con. El presentador le preguntó si era cierto que no utilizaba ropa interior, algo que demostró Aramís minutos más tarde ante todas las cámaras.

Antes del comienzo del programa, los fans de 'Gran Hermano' ya pedían la entrada de Aramís Fuster. Estaban convencidos de que iba a dar mucho juego. No se equivocaban. Desde el minuto uno, la bruja les ha dado la razón. Al ver la granja que les habían preparado los realizadores del programa, Fuster no dudó en levantarse el vestido para no mancharlo, mostrando lo que todo el mundo ya ha visto.