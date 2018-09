Las palabras más duras de Isabel Pantoja sobre su hija en 'Sálvame'

V.S.M. Isabel Pantoja ha protagonizado este viernes por la tarde un momento histórico en 'Sálvame'. La tonadillera ha decidido entrar en directo en el programa que presenta Carlota Corredera, "harta" de los comentarios que se realizan sobre su familia y, en concreto, sobre su hija Chabelita.

Todos los vídeos de la llamada de Isabel Pantoja ? https://t.co/i2l5hCJo1D pic.twitter.com/py41IgSGQR — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 14 de septiembre de 2018

Durante su intervención Isabel Pantoja ha confesado que este jueves "no vio" la entrada de su hija Chabelita en la casa de 'Gran Hermano VIP'. La joven es una de las concursantes de la sexta edición del reality y su madre lamenta que no se despidiese de ella antes de empezar esta aventura. A pesar de este detalle, Isabel Pantoja ha asegurado en 'Sálvame' que prefiere que su hija esté en 'Gran Hermano' porque "así sé dónde está" y se evita el "sufrimiento" de no saber "con quién está y a qué hora llegará". Porque, ha confesado la Pantoja, a pesar de que su hija "voló" de su casa a los 18 años, "sigue siendo mi hija" ha gritado la tonadillera sin poder contener la emoción en directo. "Porque, aunque tenga 22 años, yo le tengo que reñir", ha explicado. "No como la persona que tiene al lado, quien le consiente todo y quien se está aprovechando de ella, ya que vive de ella". Esa persona es Dulce, la que fue niñera de Chabelita, y de la que Isabel Pantoja no ha querido ni mencionar su nombre.

¡Momentazo entre Mila Ximénez e Isabel Pantoja! De la amenaza de denuncia a la reconciliación https://t.co/wtJw6huqnT pic.twitter.com/Rcz12ahRZL — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 14 de septiembre de 2018

Mensaje a Vasile

En un momento determinado de la entrevista y con Isabel Pantoja con la voz entrecortada por la emoción, Carlota Corredera ha decidido preguntarle si estaba preparada para sentarse en un plató de televisión. Un hecho a lo que la artista ha afirmado que "no hay ceros en esa cadena para que yo me siente ahí, porque tengo para todos".

Además, Isabel Pantoja ha aprovechado también para lanzarle un mensaje al dueño de Telecinco. "El apellido Pantoja da dinero y eso Vasile lo sabe", ha sentenciado.

La llamada de Kiko Rivera

Con un alegato de lo más intenso por parte de Isabel Pantoja, ha llegado la llamada de Kiko Rivera. El hijo de la tonadillera ha decidido llamar al programa, ante la imposibilidad de contactar con su madre mientras esta estaba en directo. Kiko ha pedido a su madre que colgase porque "ya no es necesario". "Está muy bien que te expreses y lo has hecho muy bien, pero no me gusta verte así", ha afirmado el joven, quien ha insistido en cortar la entrevista. "Mamá, cuelga", le ha repetido en un par de ocasiones, a lo que su madre añadía "ya termino, ya termino".