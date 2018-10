Malú, Oriana y otros famosos vetados en televisión

M.C. Son parte de la cultura y el mundo del artisteo, algunos solo de la polémica, pero todos ellos llenan los programas televisivos con sus trabajos e historias.

Muchos personajes han sido vetados en cadenas y espacios televisivos en algún momento de su vida. Ya sea por su intolerable comportamiento o por rendirse a las lindeces de la competencia, han visto cerrada la puerta a programas de gran audiencia.

Desde la cantante Malú, muy poco dada a los escándalos, hasta Aída Nízar, con un expediente más que negro, aquí te dejamos algunos de los casos más sonados:

Oriana Marzoli

Es uno de los casos más actuales, y es que la extronista de 'Mujeres, hombres y viceversa' lleva una trayectoria de 'realities' que ha acabado por cansar a la cadena que le lanzó al estrellato, Telecinco. Oriana Marzoli ha sido vetada del programa 'Gran Hermano Vip' después de que abandonara el concurso e intentara evitar la multa que la organización impone en esos casos.

Pero no era la primera vez que la joven dejaba atrás un 'reality'. 'Supervivientes' también sufrió los llantos de la joven. Al cuarto día de su llegada a Honduras cogía el petate y se iba. Pese a asegurar que su participación en otros tres programas de telerrealidad en Chile había sido estupenda, Oriana defraudaba a Telecinco. "Tú decías que necesitabas desaparecer y nosotros te damos esa oportunidad", concluyó Jorge Javier Vázquez en su salida de la casa más 'glamurosa' de la televisión hace unos días.

Rosa Benito



La hija de Benito también fue vetada / Archivo

La colaboradora y excuñada de Rocío Jurado pasó de ser de lo más importante de 'Sálvame' a una persona 'non grata'. Rosa Benito fue vetada por sus propios compañeros y jefes en el espacio diario de cotilleo.

Tras haber contado toda su vida, su divorcio, sus problemas de dinero a cuenta de su ex... Benito decidió dejar el espacio con, según sus compañeros, "muy malas formas". Algo que le pasó factura. "Aunque quiera, aquí no va a volver", decía Kiko Hernández en su momento. "Toda tu vida televisiva ha sido por pasta. No te ha importado poner a parir a tu marido por pasta. No te ha importado nada por pasta. Yo tengo unos límites. ¿Tú no crees que yo no tengo movidas con familiares míos? Sería muy fácil sentarme este sábado y decir que he tenido movida con este, con este y con este, y hacerme medio programa", sentenciaba.

Pese a todo, la ex de Amador Mohedano ha regresado a la cadena en el espacio de Toñi Moreno, 'Viva la vida'.

Malú

La cantante ha estado en boca de todos en los últimos meses por el lanzamiento de su nuevo disco, 'Oxígeno', pero también por alguna que otra polémica. Tras su traspies con Amaia Montero a través de las redes sociales después de una entrevista, Malú ha visto como Mediaset acababa con la posibilidad de que promocionara su disco en sus mejores espacios.

Al parecer, la cantante habría accedido a ser jurado de 'La Voz' de nuevo, pese a que el programa se va a la competencia directa. Pero esa no es la única rencilla. Todo habría sucedido después de que Telecinco le propusiera hacer lo mismo en 'Idol Kids', un espacio del mismo formato que el anterior y que ni siquiera se acabó emitiendo.

Ni Malú ni Mediaset se han pronunciado sobre el asunto.

Aída Nízar

Al contrario que sus predecesoras, Aída Nízar es un personaje que se ganó a pulso que Telecinco y Mediaset la tacharan de su lista de colaboradores. La exconcursante de la quinta edición de 'Gran Hermano' salió con impulso de la casa para convertirse durante años en uno de los rostros más odiados de España a través de diversos espacios de Telecinco.

'Crónicas Marcianas', 'Sálvame'... muchos han sido los programas de 'prime time' que han apostado por la desvergüenza de la pucelana, aunque, en ocasiones, esto puede pasar factura. En 2013, Nízar fue vetada por la cadena tras protagonizar un bochornoso momento en la embajada de México (no el único).

Pese a entrar en pleitos con Mediaset, el año pasado le levantaban el veto para que acudiera a la casa de 'Gran Hermano Vip', donde se convirtió en la cuarta expulsada.

Willy Toledo



Willy Toledo lleva años sin apenas trabajar / EFE

Ya se sabe que el actor no pasa por su mejor momento debido a sus pensamientos políticos. Toledo es otro de los repudiados de Telecinco. El intérprete acudía hace dos años al tan polémico programa 'Hable con ellas' y aseguraba que Paolo Vasile solo le invitaba a espacios que nada tenían que ver con él.

No es la única cadena. Toledo le reprochaba al director de La Sexta, Ferreras, no dejarle hablar en 'Al rojo vivo'.

Además del mundo de la televisión, en los últimos años Toledo no ha trabajado apenas como actor. Solo en tres proyectos, dos de ellos de su amigo Alberto San Juan.