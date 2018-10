Joe Pérez-Orive: "'OT' no depende de lo bueno que seas sino de la canción que te toque"

Leticia de Torre / Laura Lozano Joe Pérez-Orive es junto a Manuel Martos y Ana Torroja uno de los jueces que decide quién sigue o no dentro de la academia de 'Operación Triunfo'. Le presentaron como el nuevo Risto Mejide pero su corazón se ha ido ablandado con el tiempo. Hablamos con él sobre cómo juzga, si él también se siente juzgado y nos desvela quiénes son sus concursantes favoritos para ganar esta edición y para representar a España en 'Eurovisión 2019'.

Joe, empezamos fuerte... ¿Quiénes son tus favoritos para ganar 'OT 2018'?

Estaría mal que lo dijese, pero desde luego si tengo favorito tiene aspecto de mujer porque creo que este año hay una diferencia clara. Las mujeres son muy buenas. Si yo tengo que apostar, la final se pelearía entre Julia, Natalia, Alba, Noelia, incluso Maria. Pero ´OT´ no depende tanto de lo bueno que seas sino de la canción que te toque.

Muchas veces se ha acusado al programa de repartir los temas intencionadamente para que alguno brille más ...

Eso es lo que dice todo el mundo, pero yo creo que no. El ejemplo está en los concursantes del año pasado que recibieron canciones que en principio no les funcionaron, pero tiraron para adelante. Nosotros también sabemos valorar como trabajan las canciones, aunque no les vaya nada. Somos justos.

¿Lo fuisteis con Mimi el año pasado?

Lola Indigo sienta las bases de un ejemplo maravilloso. Alguien que sale de un 'talent' la primera, se recompone del batacazo que es que los jueces no confíen en ella, confía en sí misma y decide apostar por un formato que ha funcionado y conectado.

Joe Pérez-Orive: "En 'La Voz' los protagonistas son los jueces, no los concursantes"Es muy difícil valorar a alguien en 2 minutos en galas en las que tienes que nominar a cuatro personas. Tenemos que buscar casi fallos dónde no los hay. Creo que es una de las razones por las que Mimi salió.

A ti te presentaron como el nuevo Risto Mejide pero parece que con el tiempo te has ablandado ...

Intento ser malo para sacar lo mejor de ellos. Yo soy duro por responsabilidad porque luego todos sabemos que ahí fuera todo es mucho más difícil. En ´Operación Triunfo´ si tienes tos te vienen a dar medicinas, el mundo real no es así. Mi evolución es normal porque al final van quedando los mejores.

¿En ese mundo real hay hueco para todos?

No

¿Cómo lo deben encajar los concursantes?

Hay que quitarse de la cabeza la cultura del pelotazo. Los millenials tienen la cabeza en el corto plazo y el triunfo no se consigue así, muchos de ellos tendrán que aprender a persistir. Si subes demasiado pronto, vas a caer también muy rápido.

Tu carrera musical no acabó de despegar... ¿Lo sientes como un fracaso?

Yo tengo un grupo y el poder tenerlo y quedar cada semana a tocar para mí ya es un éxito. Hago canciones oscuras de country alternativo y si quisiese éxito me hubiera metido en el reggaeton. El fracaso está cuando tratas de convencer a todo el mundo de que eres maravilloso. Ya lo decía Woody Allen: ´Fracasar es querer gustar a todo el mundo´.