La clase de 'koruño' de Sabela en 'Operación Triunfo 2018'

ANTÓN PERULEIRO A Sabela, concursante de Operación Triunfo, le toca ensayar para la gala de esta noche. Pero entre clase y clase se dedica a enseñar a sus compañeros de la academia a hablar koruño. En una conversación con la andaluza Marta, Sabela comenta que en A Coruña se dice "neno" como coletilla. "Pero con las vocales abiertas", apunta.

Los concursantes intentaron imitarla con frases como "que fas neno?", lo que hizo reír a la gallega, que también se atrevió a imitar el acento andaluz. El vídeo, que se puede ver en Youtube, ya tiene comentarios de coruñeses "orgullosos" de que su idioma particular salga por la televisión.

Noemí Galera se ha visto obligada a hablar muy seriamente con los concursantes de 'Operación Triunfo 2018'. Tras la bronca de Mamen Márquez, profesora de técnica vocal, por su actitud en la grabación del disco semanal, la directora de la Academia ha decidido tomar cartas en el asunto. "A lo mejor salís y no os conoce nadie", llegó a decirles.

"No he visto nunca enfadada a Mamen. Que suba ayer a daros un toque de atención a mí me deja bastante hecha polvo, cosa que no vi que os pasara a vosotros. Si Mamen sube ayer y me dice lo que os dijo a vosotros, no habría levantado la cabeza en toda la tarde", comenzaba diciendo la catalana.

Joe Pérez-Orive es junto a Manuel Martos y Ana Torroja uno de los jueces que decide quién sigue o no dentro de la academia de 'Operación Triunfo 2018'. Le presentaron como el nuevo Risto Mejide pero su corazón se ha ido ablandado con el tiempo.

En una entrevista concedida a este periódico, Pérez-Orive habla sobre su papel como jurado en el programa de TVE, qué piensa de los que hablan de sus intervenciones en 'OT' y desvela sus concursantes favoritos que pueden ganar la edición de esta año y el que cree será el representante de España en Eurovisión, además de otros detalles sobre el funcionamiento del talent show de la televisión pública: "Operación Triunfo no depende de lo bueno que seas sino de la canción que te toque".