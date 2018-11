'El Intermedio': Dani Mateo se suena los mocos con la bandera de España

M. García Dani Mateo siembra la polémica. El colaborador de 'El Intermedio' quiso conmemorar el 40º aniversario de la Constitución, que tuvo a la princesa Leonor como gran protagonista, leyendo un capítulo de la Carta Magna.

En el 'sketch', que ha sido eliminado de la página web de La Sexta, Mateo aparecía junto a una bandera de España con el himno español sonando de fondo y pasaba a leer un prospecto de Frenadol. En un momento dado, el humorista simuló un estornudo y acabó limpiándose los mocos con la bandera, para luego disculparse irónicamente: "Ostia, perdón. Perdón. ¡¿Qué he hecho?!", exclamaba el colaborador. "Yo no quería ofender a nadie. Sana, sana, culito de rana", repetía mientras besaba la bandera.

"¿Compañeros, podemos repetir esto? No quería ofender. Ni a los españoles, ni al Rey, ni mucho menos a los chinos que venden estos trapos... ¡No! Trapo no, trapo tampoco. Perdón, perdón, señores de la Audiencia Nacional, lo pone aquí: no administrar a personas hipertensas y mucho menos a presentadores torpes", remataba la broma el cómico.

Dani Mateo se suena los mocos con la bandera de España y la llama "trapo". Esta sociedad ha perdido los valores, la educación y la vergüenza, y eso no es cosa de izquierdas o derechas. Roures, el accionista independentista de Atresmedia, debe estar aplaudiendo con las orejas. pic.twitter.com/WiGXSQ6Zh5 — El Periodista Camorrista (@PCamorrista) 1 de noviembre de 2018

Este jueves, Dani Mateo ha explicado en su cuenta de Twitter que el sentido del 'sketch' no era ofender, sino demostrar que "las banderas se vuelven más importantes que las personas" cuando los ánimos están muy caldeados.

El sentido del sketch de la bandera era - o así lo entendí yo - demostrar que, cuando los ánimos están muy caldeados, las banderas se vuelven más importantes que las personas y eso es peligroso. Por eso me desmoronaba al comprobar que me había sonado en ella. Nunca fue ofender. — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 1 de noviembre de 2018

Este 'sketch' no ha pasado desapercibido para la audiencia de 'El Intermedio', que ha criticado al cómico, aunque hay usuarios que lo han apoyado.

Lo de Dani mateo con la bandera Española ni me parece bien ni me parece mal, "pero esta gente siempre hace lo mismo con la misma bandera" por que no lo hace también con la de Catalunya o de otra región?

Al final vamos a acabar todos muy mal, y si no al tiempo. — José Ángel. (@Anxo_f1) 2 de noviembre de 2018 Os molesta más Dani Mateo limpiándose en la bandera una noche que un rey traficando con armas con ella durante décadas. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 1 de noviembre de 2018



Me he enterado hoy de lo de Dani Mateo y la bandera.

Digo yo que si a alguien no le ha gustado por lo que sea también podrá decirlo ¿no?

Y sí, ya sé que esos suelen vociferar y ofender de mala manera a los que no piensan como ellos. Les hace perder la razón. — Scarlett Witch (@scarwitch) 2 de noviembre de 2018

Yo, la bandera que siento como la de mi país es la rojigualda (respetando y queriendo a quienes sienten la tricolor). Y para mí, Dani Mateo ha respetado mil veces más la bandera que los ladrones del PP que han saqueado España envueltos en ella. Un país es su gente, no su bandera. — Pablo Echenique (@pnique) 1 de noviembre de 2018

Estoy en shock despues de ver sonarse los mocos con la bandera de España a Dani Mateo en el @El_Intermedio

Si esto pasa en un programa americano, con su bandera, le linchan los medios y lo despiden ipso facto.

Atónita por estas faltas de respeto institucional d Grupo @antena3com — Mara (@MaraCAmor) 31 de octubre de 2018

Españolitos ????, a ver si os enteráis. Que Dani Mateo suene los mocos con la bandera es una parodia, es HUMOR.

Que los corruptos utilicen la bandera de España, es humillación.

Que sigáis votando a los corruptos de ????, es de GILIPOLLAS., además de COMPLICES. pic.twitter.com/So3vzpPVbo — El Gran Wyoming ? (@GranWyomingTV) 1 de noviembre de 2018

Ante los numerosos insultos que ha recibido en las redes sociales, Dani Mateo ha decidido abandonar Twitter por un tiempo.