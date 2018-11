'OT 2018': María, novena expulsada de la edición

M. García La décima gala de 'Operación Triunfo 2018' empezó por todo lo alto, con los 16 concursantes interpretando por primera vez 'Somos', la reivindicativa canción que han compuesto en la Academia. Una noche llena de emociones que prometía grandes números sobre el escenario y que, como es habitual, obliga a la audiencia a despedirse de una de las concursantes.

María ha sido la que ha tenido que decir adiós al concurso, convirtiéndose así en la novena expulsada de la edición. 'Because the Night', el tema compuesto por Bruce Springsteen e interpretado por Patti Smith, no le ha servido para evitar la expulsión.

Su compañera Marta ha reunido el 57% de lo votos de la audiencia para acercarse otro pasito hasta la final, que se celebrará el 19 de diciembre. La andaluza apostó por 'Like a Prayer' de Madonna, con la que demostró su presencia sobre el escenario.

Sabela y Marta, últimas nominadas

Marta y Sabela se jugarán su continuidad en la Academia en la undécima gala, una gala en la que se conocerá el nombre de los dos primeros finalistas y en la que no habrá nominaciones.

La andaluza cae por cuarta vez, batiendo el récord de Damion y Marilia, por tener la voz "temblorosa", aunque mostró una gran seguridad y fuerza en el escenario. Por su parte, la gallega, pese a estar bien vocalmente, está expuesta por segunda vez porque los arreglos que ella misma propuso no la han favorecido.

Los otros dos concursantes expuestos por lo jueces han sido Alba Reche y Miki. La primera, que estaba en riesgo por varias imperfecciones en su actuación, fue salvada por los profesores de la Academia.

Mientras, las pizarras de los que sí han conseguido cruzar la pasarela eligieron para continuar al catalán, que se vio expuesto a la nominación por una actuación con "exceso de energía" y en la que se vino "un poco más arriba de lo que pedía la canción".