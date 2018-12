Los mayores escándalos televisivos del año

C. G. Aunque el objetivo de la televisión es el de entretener e informar a los espectadores, la pequeña pantalla nos sorprende muchas veces con escenas impensables que superan todos los límites. Y en el peor de los casos, algunas de ellas han tenido que solucionarse en los tribunales.

Opiniones de dudoso gusto, actitudes machistas y 'sketchs' controvertidos han sido comunes en las cadenas más importantes de la parrilla nacional:

Dani Mateo y la bandera de España

El colaborador de 'El Intermedio' abrió la caja de Pandora al protagonizar en el programa de LaSexta un 'sketch' en el que se sonaba la nariz con la bandera de España. En una época en la que la extrema derecha va cobrando cada vez más fuerza y la tensión entre nacionalistas y soberanistas está a la orden del día, este gag fue visto como una auténtica ofensa.

Un juzgado de Madrid admitió a trámite la denuncia que la organización Alternativa Sindical de la Policía presentó contra Dani Mateo por un supuesto delito de ofensas o ultraje a símbolos de España. El humorista se negó a declarar y alegó que estaba "preocupado" porque se estaba llevando "a un payaso ante la Justicia por hacer su trabajo".

Pero no es la primera vez que una polémica de este tipo rodea a Dani Mateo. El año pasado tanto él como el Gran Wyoming fueron denunciados por un chiste de 'El Intermedio' por llamar "mierda" al Valle de los Caídos.

'OT 2018', un hervidero de polémicas

La última edición de 'Operación Triunfo' no ha salido tan rentable a TVE como su predecesora, al menos en cuanto a audiencias se refiere. Porque 'OT 2018' ha ocupado estos meses multitud de titulares pero no por el talento de sus concursantes, sino por las polémicas del formato.

Una de las más sonadas llegó de la mano de María. La concursante madrileña tenía que cantar junto a Miki el tema de Mecano Quédate en Madrid. Pero la joven comenzó su propia batalla personal con la letra y se negó a cantar la parte de la canción que dice 'siempre los cariñitos me han parecido una mariconez', al considerar esta última palabra "un insulto muy homófobo".

La dirección del programa decidió entonces dar permiso a María para cambiar 'mariconez' por 'gilipollez', algo que no sentó nada bien a Ana Torroja. La cantante y miembro del jurado de esta edición de 'Operación Triunfo' estalló duramente en las redes sociales y aseguró que ella no había dado ningún permiso para cambiar la letra de la canción.

Pero esta no ha sido la única polémica que María protagonizó durante su paso por el concurso. La visita de Pablo, el novio de la concursante, a la gala en la que fue expulsada provocó un rubor generalizado en los espectadores por los comentarios subidos de tono del joven.

Durante su reencuentro en plató la pareja se comió a besos y dejó declaraciones para el recuerdo. Sin pelos en la lengua, Pablo confesaba a Roberto Leal que su novia "estaba súper buena". El joven se mostró además totalmente desbordado por la emoción y los nervios, pero acertó a confesar que lo que más echaba de menos de su novia era "su culo". Ante la incredulidad del presentador por lo que acababa de oír, les dijo "ya no os pregunto qué va a ser lo primero que vais a hacer si María sale expulsada". Sin pensarlo dos veces, Pablo exclamó "follar, follar".

María no ha sido la única protagonista de las polémicas en 'OT 2018'. El momento más serio del programa lo vivimos con el despido de Itziar Castro. Por primera vez en todas sus ediciones el concurso prescindía de uno de sus profesores a mitad del formato.

La relación entre la actriz y Noemí Galera nunca fue muy buena debido a sus discrepancias. Solo unas horas después de su despido Itziar Castro aseguraba en un comunicado que la decisión de su cese había sido tomada "de forma unilateral por la dirección del programa y comunicada de forma precipitada".

Otra de las polémicas más sonadas de 'Operación Triunfo 2018' dio pie a nuevas acusaciones de tongo en el programa. Antes de comenzar la séptima gala, y como suele ser habitual, el perfil del concurso en Twitter calentó motores publicando comentarios y fotos previas.

En una de esas imágenes aparecía Brisa Fenoy, autora de 'Lo malo' y miembro del jurado esa noche, con una hoja en la que aparecían los nombres de los concursante ya calificados y con el veredicto hecho.

Los 'viernes negros' de TVE

La moción de censura y el nuevo Gobierno del PSOE trajo consigo la inevitable renovación de la cúpula de TVE. Y este cambio en la dirección hizo a su vez que los trabajadores de la cadena pública pusieran en marcha los 'viernes negros', días en los que se vestían de este color para denunciar su situación.

El adiós de Javier Cárdenas en 'Hora Punta'

Tras casi dos años en antena, TVE decidió este verano poner punto y final a la andadura televisiva de 'Hora Punta' pese a que había renovado el espacio poco antes. Las reiteradas salidas de tono de Javier Cárdenas en el programa pusieron a la cadena pública en el ojo del huracán.

Y es que desde su inicio a finales de 2016 'Hora punta' fue muy criticado por sus salidas de tonos y su falta de rigor. Una de sus últimas polémicas tuvo lugar el pasado abril, cuando Cárdenas entrevistaba a la nadadora con parálisis cerebral Miriam Fernández.

La joven artista y deportista acudió al programa, entre otros motivos, por ser campeona de España de natación adaptada. Algo que provocó que Javier Cárdenas soltara un desafortunado comentario que quedó grabado en la mente de muchos espectadores: "¿Y tú tienes parálisis cerebral? Jo, quién la quisiera".

Los gestos machistas hacia María Gómez

La periodista María Gómez, miembro del equipo que retransmitía el Mundial de Rusia 2018 en Mediaset, sufrió varios gestos machistas durante el campeonato y no dudó en callarse. La reportera decidió denunciarlo en su cuenta de Twitter y compartió en las redes dos situaciones por las que había pasado. En la primera de ellas un hombre se abalanza hacia ella para darle un beso, sobre lo que Gómez comentó que "no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal".

