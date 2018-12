TVE anuncia que no habrá 'Operación Triunfo 2019'

L.L. El miércoles 19 de diciembre ha sido la gran final de ‘Operación Triunfo 2018’ y horas después, los finalistas, el ganador y el presentador han acudido a una rueda de prensa en Barcelona. El acontecimiento también ha contado con la presencia del Director de Contenidos, Canales y Programas de TVE Toni Sevilla, del Director de Gestmusic Endemol Tinet Rubira y de la Directora de la Academia Noemí Galera.

Famous ha sido el que ha abierto los turnos de palabra y ha admitido que no se esperaba ser el ganador de esta edición porque pensaba que iba a ser Alba. El joven no dejaba de alucinar y de decir que aún no había asimilado ser el que se ha llevado el primer puesto de ‘OT 2018’.

¡Ya estamos en la rueda de prensa de #OTDirecto20DIC para hablar con el ganador, Famous, y el resto de finalistas! ¿Qué les preguntaríais? pic.twitter.com/VaUgfwJ2Tt — Vertele (@Vertele) 20 de diciembre de 2018

Por otro lado, por parte de TVE, Toni Sevilla ha dado un comunicado que ha dejado perplejos a muchos fans del programa:. El directivo de la cadena ha dejado caer que el concurso no ha tenido ni el éxito ni la audiencia suficiente este año como para realizar una próxima edición en 2019.

Noemi Galera ha celebrado la edición y ha dado las gracias. Alberto Leal ha mostrado lo a gusto que ha estado en el concurso y sus ganas de continuar como presentador: "Sois mi familia y quiero quedarme con vosotros muchísimo tiempo".