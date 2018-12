El vacile de El Langui a Bertín Osborne: "Me quedé así por resbalarme con un güito"

M. García En el último programa de 'Mi casa es la tuya', Bertin Osborne fue víctima de una inocentada. Y es que El Langui, que sufre una parálisis cerebral por falta de oxígeno en el parto, hizo gala de su gran sentido del humor y le contó al presentador una truculenta historia para explicarle lo que le ocurrió al nacer.

"Lo mío fue porque mi padre me llevó un día a un bar...", empezó a relatar El Langui seriamente mientras Dani Martínez y Diego 'El Cigala', que también estaban en el programa, se partían de risa.

"En ese bar, la gente era muy guarra y yo iba descalzo ese día porque había una piscina fuera. Y fui corriendo y pisé un hueso de aceituna y al caer me golpeé con otro hueso de aceituna en la tibia. No sé lo que me hizo, pero lo sentí. Estaba en el suelo, me retorcí y sentí un escalofrío por el cuerpo. Me llevaron al hospital y dijeron que me había quedado así", aseguró.

"Ostras, no me lo puedo creer... Normalmente es por falta de oxígeno al nacer", dijo el presentador claramente sorprendido, a lo que El Langui le contestó: "Fue así. Por falta de oxígeno. Lo del güito es mentira".