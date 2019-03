Jorge Javier, operado con éxito de una dolencia grave

EP/ Madrid Preocupación ante el estado de salud de Jorge Javier Vázquez. El presentador tuvo que cancelar su obra el pasado sábado en Tudela por una cuestión de salud, haciendo así saltar las alarmas sobre lo que le pasaba al catalán. Poco después se hacía público que Jorge Javier había sido operado de urgencias. Ahora desde Sálvame han roto el silencio que envolvía a toda la situación, confirmando lo que las alarmas ya vaticinaban.

Carlota Corredera ha comenzado el programa desde el centro del plató y rodeada por los colaboradores con una imagen de Jorge Javier en la pantalla. "Jorge Javier llevaba una semana que no se encontraba muy bien, no voy a entrar en detalles, pero no se encontraba bien. El jueves presentó Gran Hermano Dúo y el viernes seguía sin encontrarse bien", comenzaba desvelando la presentadora para sorpresa de todos, mientras los colaboradores no podían disimular la preocupación en el rostro y Mila Ximénez se mostraba completamente desencajada.

"Decidió el sábado ir al hospital, ingresa de urgencias en un hospital de Madrid. Se han publicado muchísimas cosas, pero la realidad es que él nunca ha salido de Madrid. Tras explicar sus síntomas le dijeron que se tenía que quedar ingresado para hacerle unas pruebas. Ayer le hicieron una prueba y el resultado era grave, preocupante, tanto que decidieron operarle de urgencias", confesaba Carlota.

"Jorge Javier fue intervenido ayer por la tarde, la operación duró dos horas y evidentemente ha sido un gran susto", continúa Carlos mientras empezaba a temblarle la voz y haciendo visiblemente un esfuerzo por contener las lágrimas, mientras Mila prefería no dar la espalda a la cámara. "No voy a contar de qué le han operado porque creo que eso le corresponde a él, dar toda esa información", ha continuado Carlota.

La operación ha sido un éxito

"Pasó la noche en el hospital, ingresado en observación y esta mañana los médicos que le atienden le han dado la gran noticia de que todo ha salido bien. Él se encuentra bien, obviamente tiene el susto en el cuerpo, pero insisto los detalles le corresponden a Jorge Javier pero la operación ha sido un éxito", setenciaba Carlota.

"Le han dado la orden de tener un reposo absoluto, de no ser así el atendería el teléfono esta tarde y explicaría la situación él mismo a la audiencia", ha explicado Carlota, que para terminar ha hablado en nombre de Jorge Javier "la preocupación y mensajes de cariño, pidiendo compresión porque no puede contestar, pero quiere transmitir su sentimiento de agradecimiento", terminaba Carlota con la voz rota y al borde del llanto.

Tras la vuelta de publicidad y con los ánimos más calmados, Mila Ximénez ha explicado que ha estado con él en el hospital y que se encuentra muy bien de ánimo y positivo, bromeando con que la habitación huele a jamón serrano porque es su antojo y que es el encargado de levantar los ánimos a todos a su al rededor.