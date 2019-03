Jorge Javier reaparece en televisión al salir del hospital

L.T. Bromeando. Así ha salido del hospital el Jorge Javier Vázquez tras sufrir un ictus. El presentador se ha parado a atender a los medios de comunicación congregados a las puertas del centro sanitario y ha entrado en directo en ‘El programa de Ana Rosa’.

“Llevo una semana y entré para un día. Seguro que ahora dicen que he aprovechado para hacerme una lipo o ir al tinte. Ya que estaba, me lo habría hecho", ha comenzado explicando que los médicos le han recomendado ahora "reposo absoluto, estar en casa, tranquilidad y pasear". Sobre si su vuelta a la televisión será inminente ha contado que le "tienen que hacer una prueba en un mes para saber si puede volver al trabajo o no".

Joaquín Prat ha aprovechado la ocasión para preguntarle si el gran susto le ha cambiado la vida. "No he visto la luz ni nada así", afirmaba sonriendo y confesando que se siente “muy afortunado” y que quiere seguir disfrutando lo que le queda de vida.

"Me he reencontrado con mi ex, que me daba mucha vergüenza después de un año y pico. Al verle, he pensado: ésta es la mía y me estoy aprovechando de la situación. Le digo: Paco, tráeme un cafeinado; Paco, un descafeinado, que he estado a punto de morirme", ha desvelado también a su amiga y compañera de trabajo Ana Rosa Quintana.

El presentador se encontraba tan bien que ha comentado: "se me ha olvidado preguntar al salir del hospital si puedo f----- porque el médico me preguntó que si los dolores de cabeza me venían después del coito". "Yo es que soy de los que cuando ligan se entregan porque ligo tan poco que es como si me tocara la lotería y no sé cuándo me va a volver a tocar". "Tú lo que tienes que hacerlo es despacito", le explicaba a presentadora.