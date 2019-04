'Got Talent' anuncia nueva temporada en un accidentado y criticado programa

Jurado de 'Got Talent'. TWITTER

V.S.M. 'Got Talent' está inmerso en las semifinales de su cuarta entrega y ya promociona el cásting para su quinta temporada. Esto es lo que ha anunciado Mediaset este mismo lunes. Mientras el exitoso 'talent show' sigue acumulando buenos datos de audiencia, los directivos se frotan las manos y ya preparan una nueva edición.

Así lo han anunciado en Twitter, donde indican los pasos a seguir por todos aquellos que estén interesados en participar en el casting de 'Got Talent'.

Accidente en directo

Mientras, durante la primera de las semifinales de la actual edición de 'Got Talent' se vivió una actuación de máxima acción. Roberto Rodríguez, conocido como el hombre más fuerte de España, llegó a 'Got Talent' para demostrar sus cualidades. Para ello, preparó una prueba en la que debía aguantar la tracción de cuatro quads tirando de sus brazos y sus piernas. A pesar de que en los entrenamientos, Rodríguez había logrado su cometido, este lunes algo falló ante las cámaras de 'Got Talent'.

Roberto Rodríguez soltó una de las cuerdas que aguantaba con su brazo y soltó un grito de dolor que hizo saltar todas las alarmas. Los sanitarios de la UVI móvil que presenciaba la prueba se dirigieron rápidamente a atenderle. El diagnóstico de los médicos fue "distensión del manguito rotador".

Críticas

Este tipo de pruebas extremas no gustó a algunos de los miembros del jurado de 'Got Talent'. Este fue el caso de Risto Mejide, quien aseguró que "hay números que no deberíamos permitir, creo que hay otras maneras de mostrar talento".

Al igual que su compañero de mesa, Eva Isanta también explicó que el número de Roberto Rodríguez le pareció una "tortura romana".