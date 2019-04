Ana Peleteiro en La Resistencia: de saltar sobre la tumba de Franco a follar más que Piqué

M.R. Ana Peleteiro saca su lado más "troll" en La Resistencia, el programa de moda de la televisión española que dirige el cómico David Broncano. La atleta gallega, campeona de Europa de triple salto, fue la invitada del pasado jueves del late night de Movistar Plus y repasó sus primeros años en Madrid, su día a día y entró en el juego del humorista jienense.

Con una sonrisa de oreja a oreja entró Ana Peleteiro en el teatro Arlequín de Madrid, espacio que el que se graba de lunes a jueves le programa, y no tardó ni un minuto en ponerse a chupar pilas: "Sabe bien, vamos a tener que hacer un yogur con este sabor", se reía la de Riveira. Porque chupar pilas, entre otras excentricidades, es una práctica habitual entre los invitados de La Resistencia desde el día que lo hizo el también cómico Berto Romero.

Peleteiro, que este último mes también conquistó a los públicos de El Hormiguero (Antena 3) y de Land Rober (TVG), repasó con David Broncano sus primeros años en Madrid. La gallega, después de ser campeona del mundo júnior, se trasladó a la capital para intensificar su entrenamiento y empezar la carrera de INEF, una etapa que la rivierense cerró antes de tiempo. "¿Sabes lo que pasa? Yo me dedico a esto. Hacer atletismo con gente que está aprendiendo a hacer atletismo... ¿Me vas a enseñar tú a mí cómo saltar longitud?", explicó la atleta, que criticó que no le podían exigir a ella, que es una deportista de alto nivel y que luego se tenía que ir a machacarse en los entrenamientos, lo mismo que a sus compañeros, que al terminar la clase " se iban al bar a tomar bocadillos de tortilla". Broncano y Peleteiro compartieron más confidencias de esa etapa, como que a la gallega se le daba mal la natación porque es "negra": "No es coña, los negros tenemos una densidad ósea más alta que la de los blancos y yo entraba en la piscina y me hundía".



Triple salto en el Valle de los Caídos

El presentador del programa también quiso saber cómo eran los entrenamientos de Peleteiro y conocerde triple salto.

- Broncano: ¿Tú puedes notar que está entrando mucha brisa?

-Peleteiro: Lo notas, trabajas todos los días con el viento. De hecho los saltadores somos unos friquis de eso. A poquito que hay en los entrenamientos ya saltas por otro foso...

- Broncano: ¿Y tú cuántas tumbas puedes saltar?

- Peletiero: ¿Como cuál, como la de Franco?

- Broncano: Madre mía, sería la hostia. Tú llegando al Valle de los Caídos, saltando y el desde dentro... "¡No, una negra no!"

Antes de irse, Ana Peleteiro se sometió a la clásica pregunta que en La Resistencia se hace a todos los invitados en las últimas semanas. Los entrevistados deben elegir si contestar a la pregunta de "¿cuánto dinero tienes?" o ¿cuánto has follado en el último mes?". La atleta, haciendo gala de su retranca gallega, quiso esconder sus cartas. "Tengo menos de 25 años y un padre viendo la televisión, pero en una de las dos cosas le gano a Piqué. Ahora tú imagínate en cuál".

Por último, David Broncano le propuso a Peleteiro un reto de saltos sobre bebés en el mismo escenario del teatro. El cómico sacó varios muñecos de un saco y los puso en fila por el suelo. Prueba que la saltadora superó sus esfuerzo a pesar de llevar un vestido y no haber calentado.