La gallega María Rey cambia la historia: el levantamiento del 2 de mayo, contra Franco

Hoy, 2 de mayo, la Comunidad de Madrid celebra con un día festivo el levantamiento popular de 1808 contra las fuerzas napoleónicas que desembocarían en la guerra de independencia española. Como es habitual en estas jornadas festivas, los actos institucionales se han sucedido a lo largo del día y la televisión autonómica madrileña, Telemadrid, ha retransmitido en directo la ceremonia que ha tenido lugar en la Puerta del Sol de la capital española.

Han sido dos los periodistas responsables de presentar el espacio, Ricardo Altable y María Rey, pero ha sido la periodista gallega la que horas después de los actos de celebración se ha convertido en la protagonista de las conversaciones en las redes sociales, generando una friolera de 3.000 comentarios en Twitter en poco menos de una hora.

La razón de ello no es otra que el lapsus histórico que ha cometido María Rey durante la retransmisión en la que ha llegado a afirmar que la revuelta de hace dos siglos se produjo contra Franco. "Les vamos a contar todos los detalles y vamos a empezar por resumir lo que ha ocurrido en el acto con el que todos los años se inicia la fiesta del 2 de Mayo, que es ese homenaje a las víctimas a los caídos en aquel levantamiento contra las tropas de Franco", ha dicho la periodista viguesa.

Los efectos de su comentario no han tardado en llegar a las redes sociales, donde Arturo Pérez-Reverte se ha encargado de convertir a María Rey en trending topic y en el blanco de todas las conversaciones con un mensaje lapidario: "Este país está enfermo de sí mismo, y acabaremos contagiándonos todos".

Este país está enfermo de sí mismo, y acabaremos contagiándonos todos.https://t.co/ESe1y3wJFk — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) May 2, 2019

Poco tiempo después, ha sido la propia María Rey la que ha respondido en Twitter -no ha sido uno por uno, pero casi- a algunos de los comentarios generados en el linchamiento posterior al error y que algunos de los usuarios de la red social han aprovechado para dudar de sus conocimientos de la historia de España y de su profesionalidad. Entre ellos, el también periodista Hermann Tertsch, en las listas de VOX para las europeas, que en su perfil ha escrito: "¡¡Dice Maria Rey, la mujer del omnipresente Manuel Campo Vidal, que el 2 de mayo conmemora el alzamiento de Madrid contra las tropas de Franco!!!! Disfruten de los periodistas e intelectuales de la izquierda española!!".

María Rey ha respondido a ambos, sin esconder la sorpresa de que dos compañeros de profesión no hayan entendido el error que ha cometido en directo: "Qué barbaridad! Tú has sido periodista en prensa y televisión. Seguro que alguna vez has tenido un lapsus. Yo los tengo a menudo pero no por falta de conocimiento si no por torpeza pero, ¿de verdad que no merezco tú respeto profesional ni siquiera para juzgarme por mí misma?", le dedicado al primero, mientras que al autor del Capitán Alatriste le ha lanzado una pregunta: "¿De verdad que nunca te confundiste cuando hacías directos? ¿De verdad crees que después de 30 años de profesión me siento a retransmitir el 2 de Mayo sin saber lo que ocurrió en 1808? Si, estamos enfermos."

Qué barbaridad! Tú has sido periodista en prensa y televisión. Seguro que alguna vez has tenido un lapsus. Yo los tengo a menudo pero no por falta de conocimiento si no por torpeza pero, ¿de verdad que no merezco tú respeto profesional ni siquiera para juzgarme por mí misma? https://t.co/AruMnpd31h — maria rey (@maria_rey) May 2, 2019

¿De verdad que nunca te confundiste cuando hacías directos? ¿De verdad crees que después de 30 años de profesión me siento a retransmitir el 2 de Mayo sin saber lo que ocurrió en 1808? Si, estamos enfermos. https://t.co/kcv144Ol0e — maria rey (@maria_rey) May 2, 2019

La tipa sabía perfectamente de lo que hablaba y en casi cuatro horas de programa en directo y sin guión tuvo un lapsus y en vez de Napoleón dijo Franco. La tipa reconoce el error y pide disculpas a quien haya ofendido pero la tipa estudia cada dia porque respeta su oficio https://t.co/d8a1flbN3K — maria rey (@maria_rey) May 2, 2019

No es cuestión de ignorancia, no esta vez, es un lapsus en un directo de 3 hora y media. Uno en todas las veces que xije tropas napoleónicas https://t.co/I4v8vsnZki — maria rey (@maria_rey) May 2, 2019

Apechugando estoy pero no entiendo a quien beneficio yo al decir Franco cuando quería decir Napoleón . En 3 horas y media de directo podrían haberse visto mis intenciones. ¿De verdad es tan grave equivocarse? https://t.co/QlZ99y0lhZ — maria rey (@maria_rey) May 2, 2019

Luego, con más sentido del humor, María Rey ha respondido a un mensaje de apoyo de Begoña Villacís, candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid, en el que recordaba una anécdota que le sucedió durante una rueda de prensa: "ecuerdo una rueda de prensa en la que traté de decir "la multiplicación de los panes y los peces", en su lugar dije otra frase que prefiero no recordar...". La periodista gallega le ha escrito poco después: "Todavía no he superado mi mejor lapsus en directo: "el Baloncete Albapié..." Piqueras todavía se está riendo...".

Recuerdo una rueda de prensa en la que traté de decir "la multiplicación de los panes y los peces", en su lugar dije otra frase que prefiero no recordar...?? Lo digo por lo de esta mañana de @maria_rey, es evidente que fue un lapsus, y que nadie es perfecto, ni María. — Begoña Villacís (@begonavillacis) May 2, 2019

¿Los penes y las paces?... ?????? — Sergio Acedo (@sergioac2) May 2, 2019