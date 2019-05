Las lágrimas de Alberto Chicote al visitar el comedor de un colegio en Galicia

V. SEDEÑO Alberto Chicote estrenó este miércoles una nueva temporada de '¿Te lo vas a comer?' y lo ha hecho visitando un comedor en un centro de educación especial en Galicia, el del CEE María Mariño de A Coruña. En este programa, el cocinero ha querido mostra la realidad que ocultan los menús de este tipo de colegios dada la situación que viven los menores que acuden a ellos, con grados de dependencia diversos.

"Cuando empecé este reportaje nunca pensé que iba a ser tan duro conocer la realidad de personas con discapacidad", reflexiona Alberto Chicote. "A lo largo de estos días he vivido una montaña rusa de sentimientos", destaca el presentador de un programa que en sus avances prometía ser de lo más intenso. No fue para menos.

Alberto Chicote compartió con familiares de los menores una serie de menús en los que se ofrecían aberraciones como paella triturada para afrontar los problemas de masticación o tragado de algunos niños. Por si eso no fuera poco, el exitoso chef comprobó de primera mano como los platos se repetían cada semana sin variación alguna. "He visto el contraste brutal entre la dureza de las situaciones y el cariño con el que los padres atienden y se preocupan por sus hijos", explica Chicote.

Los duros testimonios de las familias

Uno de los testimonios más impactantes que se pudieron ver en el regreso de '¿Te lo vas a comer?' fue el de un abuelo que acude cada día al Centro de Educación Especial María Mariño, en A Coruña, para llevarle su propia comida a su nieta. Al oír esas palabras Chicote no pudo evitar emocionarse. "El problema es que si alguna vez toma una dieta equivocada puede tener convulsiones...", asegura en una conversación con el chef a las puertas del centro escolar. Es el mismo hombre quien se confiesa ante el presentador: "Uno tiene la sensación de que le están haciendo un favor", asegura tras llevar mucho tiempo reclamando y pidiendo mejoras.

"El grado de calidad de la comida y de cómo se hace es verdaderamente lamentable e indigno en un colegio de una entidad pública", afirma el abuelo de la niña antes de explicarle al chef que se ven obligados a llevar a su nieta comida de casa. "Tratamos de que no sufra, de que no lo pase mal y con esa comida sería imposible", continúa el abuelo. Un testimonio ante el Alberto Chicote no puede evitar derrumbarse y rompe a llorar.

Por su parte, uno de los momentos más tensos del programa se produjo cuando Alberto Chicote se reunió con Ovidio Rodeiro, Delegado de Gobierno de la Xunta en A Coruña, para hablar sobre las condiciones de los menús escolares d elos centros de Eduación Especial, sobre todo en el gallego.

En el diálogo, Rodeiro muestra una serie de documentos que aseguran la idoneidad de los platos que se ofrecen a los niños de necesidades especiales en los colegios. "Esto, delegado, no es lo que reciben los niños en el cole", explica Alberto Chicote a Ovidio Rodeiro.

El político, además, tuvo que ver un vídeo en el que una de las madres de niños con discapacidad que van al María Mariño critica el menú que comen los niños. "¿Te sale la sonrisa viendo esto?", le dice Chicote, "pues son quejas que le ponen a uno los pelos de punta y nadie les hace ni puto caso". Aunque Rodeiro afirma que "todo es opinable", el presentador de ¿Te lo vas a comer? no acepta los argumentos del delgado.