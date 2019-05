El beso de Anabel Alonso a Jordi Cruz que ha sembrado tormentas

JORGE ÁLVAREZ | VIGO Los fogones de las cocinas de Masterchef se encendieron anoche una vez más. Lo hizo en una noche en la que los concursantes de ediciones anteriores volvieron a visitar el plató del programa de Televisión Española en la que Anabel Alonso acaparó todos los comentarios en las redes sociales después de protagonizar uno de los momentos de la noche.

La actriz regresaba a MasterChef junto a Carmen Lomana, Mario Vaquerizo o Bibiana Fernández para echar una mano a los concursantes de este año. A Anabel Alonso le tocó echarle una mano a Valentín y cuando a ambos les tocó presentar el plato ante el jurado que forman Samantha Vallejo-Nájera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz se produjo una escena que generó una gran polémica en las redes sociales.

Anabel Alonso besó a Jordi Cruz en un divertido juego entre ambos que, sin embargo, no fue bien recibido por algunos de los espectadores de 'MasterChef' que no dudaron en criticar la acción en Twitter. Incluso la actriz alimentó la polémica al contestar a uno de los usuarios que escribían en su perfil: "Si esto fuera al revés ardería España, pero no, como es una mujer forzando a un hombre a que le bese se le anima, atención a los comentarios."

Joan Planas, con más de 26 mil seguidores en Twitter y que se define en su biografía como "cineasta, fotógrafo y youtuber inteligente de Barcelona" contestó a su propio mensaje con una fotografía de otro tuit de Anabel Alonso en el que se podía leer 'solo sí es sí' junto a una pregunta: "¿Ya te dijo sí? ¿o tú por ser feminista no necesitas permiso para olbigar a que te besen? Hipócrita."

Una pregunta @AnabelAlonso_of ¿ya te dijo Sí? ¿o tú por ser feminista no necesitas permiso para obligar a que te besen? Hipócrita. pic.twitter.com/k0xjmKVUpd — Joan Planas (@joanplanas) May 28, 2019

La polémica generada hizo que la actriz respondiese al tuit de Planas y, entre ambos, protagonizarían una agria discusión en la que con mensajes cruzados de otros usuarios Anabel Alonso trató de defender lo que los espectadores de 'MasterChef' habían visto en pantalla:

Una pregunta ¿Sabes lo que es un programa de tv? https://t.co/4ptFObPFVu — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) May 28, 2019

¿Os hacéis los tontos, sois así o lo que queréis es enmerdar? https://t.co/TTefCmVT3q — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) May 28, 2019

Jordi Cruz, la otra parte contratante del momento, ha respondido a la polémica con otro tuit dirigdo a Anabel Alonso: "Si es que despiertas pasiones amore!!! Como puede ofender un beso de mi Anabel!! Tú besa leches que la vida es mucho mejor con besos por doquier!!"

Si es que despiertas pasiones amore!!! Como puede ofender un beso de mi Anabel!! Tú besa leches que la vida es mucho mejor con besos por doquier!! — Jordi Cruz Mas (@JordiCruzMas) May 29, 2019

Otra actriz, Itziar Castro -protagonista de otra polémica por su salida de Operación Triunfo- salió en defensa de Alonso: "Alucino que no sepáis que en un plató de televisión se pactan muchas cosas, y que se juega a que parezcan que no, o sea, que tanto Anabel Alonso y Jordi Cruz están haciendo entretenimiento televisivo y no se fuerza a nadie!", escribió.