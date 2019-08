Fuga de estrellas en 'Zapeando': Ana Mogarde abandona el programa

L.T. Ana Mogarde ha anunciado su marcha de ‘Zapeando’. La colaboradora ha avanzado que dejará el programa de entretenimiento de La Sexta este mes de septiembre.

“Estoy muy contenta y muy triste. Os tengo que contar que después de 1400 programas cierro mi etapa como zapeadora. Me despido en septiembre, dispuesta a perfeccionar el hermoso y nunca infravalorado arte de la siesta. Me esperan proyectos nuevos y espero que os entusiasmen tanto como a mí. Larga vida a Zapeando y a mis increíbles compañeros (los que veis cada día y muchos que no dan la cara, pero se dejan la piel y me han enseñado muchísimo. Gracias a los que nos veis. Sois una gente estupenda. Prometo decir muy pronto dónde encontrarnos de nuevo”, ha escrito la humorista en su perfil de redes sociales.

Su marcha se une a la de Chenoa, que anunció hace unos días que también dejaba el programa que en la nueva temporada será presentado por Dani Mateo, después de que Frank Blanco anunciase que dejaba el que ha sido su puesto en los últimos años.