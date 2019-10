La práctica sexual que Leticia Dolera no aconseja a los espectadores de 'La Resistencia'

L.T. Este martes la directora Leticia Dolera acudió al plató de ‘La Resistencia’ para promocionar su nueva serie ‘Vida perfecta’.

La también actriz no pudo escapar a algunas de las preguntas más escabrosas de Broncano. A la de cuánto dinero tiene, respondió con un “la Renta me sale a pagar” mientras que en la de cuánto sexo ha tenido Dolera se explayó mucho más.

Qué bien lo he pasado en @LaResistencia y ya sabéis... no es lo mismo un succionador que un aspirador. https://t.co/dydxvoihlC — Leticia Dolera (@LeticiaDolera) October 22, 2019

“Masturbación a tope, mínimo una vez al día. Succionador”, afirmó asegurando que este juguete en “cinco segundos” logra llegar al placer. Además, aprovechó para contar una anécdota sobre una práctica sexual que no recomienda imitar a nadie. “Una vez me tiré alcohol porque la botella me pareció erótica. Quema, no lo hagáis”, confesó ante la atónita mirada del presentador.