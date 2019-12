M. M. La Navidad es un momento de celebración familiar y con amigos. Si algo caracteriza estas fiestas, televisivamente hablando, es que se preparan programas especiales para estas fechas, sobre todo para amenizar la cena de Nochebuena y Nochevieja.

Pero que sean especiales no quiere que decir que siempre sean buenos. Esta es una recopilación de los momentos televisivos más casposos de Navidad.

Sabrina y el 'Boys, boys, boys'

Fueron apenas tres segundos, pero la actuación de Sabrina en TVE paralizó a media España. Tuvo lugar durante la Nochevieja de 1987 y la cantante era una de las estrellas invitadas a 'Super 88', el programa nocturno con el que la cadena daba la bienvenida al nuevo año.

Los españoles que celebraban la entrada del nuevo año viendo el programa quedaron boquiabiertos durante dicha la actuación. Durante su interpretación, un pecho se salió del top mientras cantaba 'Hot girl'. La centralita de RTVE se colapsó aquella noche de llamadas de telespectadores indignados.

La actuación de Sabrina

Telepasión Española

Se trata de uno de los programas más recordados de nuestra Navidad. TVE ponía a cantar y bailar a todos sus presentadores. Julia Otero, María Teresa Campos, Joaquín Prats, Olga Viza, Constantino Romero, Pedro Piqueras, Paco Montesdeoca, Concha Velasco, Miriam Díaz Aroca, Leticia Sabater o Jordi Hurtado aparecían cantando el conocido 'We are the World' en el primer 'Telepasión' de 1990. Seguro que en EEUU hubiese triunfado.

Parte del programa de 'Telepasión'

Las campanadas de Carmen Sevilla

Las cadenas apuestan siempre por sus estrellas para retransmitir las campanadas. En 1993 Carmen Sevilla y José María Iñigo fueron los encargados y no dejaron de sorprender a los telespectadores con una de las actuaciones más surrealistas. Además de tener una dedicatoria por cada campanada, Carmen Sevilla confundía a su compañero constantemente y deseó un Feliz 1964, entre otras cosas.

Las campanadas de Carmen Sevilla y José María Iñigo

El anuncio de la Lotería de 2013

Y dando un salto en el tiempo, nos encontramos con el anuncio de la Lotería de 2013. No debería habernos hecho reír, pero desde luego si consiguió pasar a la historia fue por los memes que se hicieron a su costa.

Caballé, Raphael, Bustamante, Marta Sánchez y Niña Pastori protagonizaban este peculiar anuncio. En cuestión de minutos comenzaron a surgir las primeras parodias del vídeo y montajes de imágenes en las redes sociales sobre todo de la soprano Montserrat Caballé y del cantante Raphael, por los gestos que hacen en el vídeo.

El anuncio de la Lotería de Navidad

Cristina Pedroche y Carlos Sobera

Cristina Pedroche se esforzó en recordarle a la audiencia que nadie la había obligado a salir a dar las campanadas de Antena 3 con un vestido que tapaba más bien poco en 2016. Se convirtió en uno de los programas más comentadas y criticados de los últimos tiempos: Pedroche comiendo y hablando con la boca abierta, Sobera ejerciendo de algo menos que comparsa€ Lo que consiguieron fue que la pregunta generalizada fuera ya con respecto a la siguiente gala: ¿Qué ropa llevaría Pedroche? Y efectivamente, cada año la noticia es cómo irá vestida la presentadora.

Así dieron la campanada

Bertín, un fijo de Mediaset

Bertín Osborne también suele ser un fijo durante las fiestas. En 2016, volvió a Telecinco, donde le hicieron protagonista de dos especiales navideños: con Raphael, el 26 de diciembre, en el que ambos repasaron a piano los grandes éxitos del jienense, y tras la llegada de 2017 uno dedicado al humor en el que el presentador invitó a su finca sevillana a Arévalo, Carlos Latre, Millán Salcedo, Fernando Esteso, Manolo Sarriá y Mari Carmen con Doña Rogelia.

Este año, Mediaset también apuesta por 'Mi Nochebuena es la tuya'. Durante tres horas, Bertín Osborne recibe de invitados a personajes como Ainhoa Arteta, Santi Millán, India Martínez, Rappel, Paz Padilla o Jesús Vázquez (estos dos últimos son, además, quienes presentarán en Telecinco las Campanadas de Fin de año).