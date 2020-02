Eva se salva de la nominación en OT por los pelos

Redacción La gala de Operación Triunfo ayer dejó un sabor agridulce entre los seguidores de la concursante gallega en el talent. Eva Barreiro, natural de Sada y estudiante de arte dramático en Vigo, se enfrentaba al reto de defender el tema "Esperando" junto a su compañero Hugo.

Sin embargo, la interpretación de la gallega no estuvo a la altura de lo que esperaba el jurado, que ya anunció al comienzo de las valoraciones lo difícil que se lo habían puesto para nominar dado el nivel de la gala.

Javier Llano, director de las emisoras musicales de COPE, fue el encargado de dar el veredicto sobre la gallega. "El cantante tiene que captar la intención del compositor para ponerse en acción. Esta noche estamos esperando todavía a que te pongas realmente en acción", le decía a Eva ante su cara de resignación. "Has dejado pasar una oportunidad para poner en acción todo tu talento, has estado en la canción pero la canción no ha estado dentro de ti" sentenciaba antes de anunciar que el jurado la proponía para la nominación.

Los zascas de Noemí Galera al jurado de Operación Triunfo

Finalmente, ella junto a Anaju, Javi y Anne completaban el plantel de los propuestos para abandonar la academia de Operación Triunfo. La primera salvada fue Anne, por parte de los profesores. Pero antes de anunciar quien era su elegida, Noemí Galera, la directora de la academia hizo una valoración de los cuatro concursantes en las que dejó entrever cierto descontento con las opiniones del jurado: "Respetamos su decisión. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no" fue de lo más suave que dijo.

? Turno para que lxs profesorxs puedan salvar a unx de lxs concursantes propuestxs. @NoemiGaleraN celebra que hoy lxs alumnxs se lo han puesto MUY DIFÍCIL al jurado ? #OTGala4 pic.twitter.com/tuw8mnA269 — Operación Triunfo (@OT_Oficial) February 9, 2020

De favorita a nominada en tres galas

Eva comenzó OT 2020 como una de las favoritas, tanto entre los profesores como entre la audiencia. De hecho, en la gala 1 lograba el mayor número de apoyos por parte del público . Sin embargo, parece que su evolución no está siendo la esperada ni por los fans del formato ni por el claustro de Operación Triunfo que no se decantó por ella a la hora de librarla del veredicto del público.