Risto Mejide expulsa a Girauta de 'Todo es mentira' por "insultar a la audiencia"

A.R. Risto Mejide, presentador del programa de Cuatro 'Todo es mentira', expulsó este lunes del plató a Juan Carlos Girauta, exdiputado de Ciudadanos y tertuliano del espacio, al negarse éste rectificar los insultos que dirigió a los espectadores que le criticaron la semana pasada.

Mejide no dejó claro si se trataba de un adiós definitivo al político catalán, que rechazó enmendarse a sí mismo tras llamar "gilipollas" a algunos televidentes que en una sección del mismo espacio cargaron contra él por sus críticas a la diputada de JxCat Laura Borràs.



Si eres socialcomunista, separata, bilduetarra tienes barra libre para llamar "fascista" a quien te plazca y, encima, debe poner buena cara.

Girauta no ha tolerado que lo insultaran y Risto Mejide lo ha echado de su programa.

La nueva dictadura mediática.pic.twitter.com/3Kx7UDWVVM — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) February 17, 2020

"Voy a ser sincero:", espetó Girauta la pasada semana al ver algunas reacciones a sus opiniones sobre la portavoz del partido independentista en el Congreso, imputada por el Tribunal Supremo por falsedad documental, fraude, prevaricación y malversación desde un órgano de la Generalitat de Cataluña por los contratos adjudicados a un amigo suyo.

Tras esperar una semana, el conductor del programa exigió a Girauta en directo una rectificación por sus palabras "inadmisibles". "Llamaste gilipollas a nuestros espectadores", le acusó el presentador, mientras que el exdiputado de Cs se negaba, aclarando que no se había dirigido a todos ellos, sino solo a los que "habían grabado los mensajes que pusieron aquí".

Mejide, en cualquier caso, insistió en la exigencia de una rectificación. "Recurrir al insulto es una falta de respeto", ahondó ante Girauta, que se defendió aduciendo que era él quien se había visto en una situación "insultante". "Jamás habría participado en un programa en el que se le da voz a traición a una serie de espectadores escogidos con un criterio que no es estadístico, sino lúdico", argumentó. "Se trata de insultar a una persona sin que se lo espere", se escudó. "El límite es el insulto personal y, si me insultan, contesto", remató.

Pero Mejide volvió a la carga hasta que Girauta, que se negaba en redondo a cualquier tipo de rectificación, invitó al presentador a que le expulsase del programa: "Échame, eso es lo coherente". Dicho y hecho: el presentador le mandó fuera, lo que agravó la polémica en directo.

"No vengo a humillarme. Queréis hacer una caricatura de la derecha y conmigo no la haréis. Quien no me ha respetado es la gente seleccionada ahí, la producción del programa no me ha respetado. Ya lo haréis con otro, con un payaso", señaló, antes de acusar al propio Mejide de haber insultado incluso a "concursantes", en referencia a sus programas sobre talentos de la canción.

La controversia ni siquiera acabó ahí, ya que el propio Girauta se ha encargado de llevarla a las redes sociales para ofrecer su versión.