Famosos que acabaron con su amor platónico

C.M. El amor no hace distinción entre famosos y desconocidos. El amor platónico tampoco. Son muchas las caras conocidas de la televisión y el cine a nivel mundial que han vivido la intensidad de relaciones complicadas pero que han acabado con final feliz, o no.

La farándula no se salva de beber los vientos por otra persona y tener que esforzarse de más para conseguirlo. Porque el amor llama a la puerta de cualquiera y de la forma que sea. Aunque nos parezca que los famosos son de otro planeta y que sus vidas están muy alejadas de las de las personas de a pie, lo cierto es que nada más lejos de la realidad. Todos tenemos un 'crush'.

Mila Kunis y Ashton Kutcher

Estos dos actores estadounidenses se conocieron trabajando en la mítica y conocida serie de televisión, 'Aquellos maravillosos 70'. Sus personajes tenían una relación en la ficción, y ellos mismo, se atraían, pero en ningún momento se planteó una relación, ya que ella tenía 14 años y él 19. Fue años más tarde cuando finalmente surgió un amor que estuvo en 'standby' viendo como ambos vivían otras historias.

Las más conocidas, la historia del actor con Demi Moore. En 2003 empezaron a salir creando polémica en el mundillo por la clara diferencia de edad. Ella le sacaba 16 años, y aunque estuvieron casados seis años, en 2011 finalizaron una relación que la actriz de 'Gosht' ha definido en sus memorias como tóxica. Ahora, Kunis y Kutcher comparten dos hijos y una vida aparentemente feliz.

Blake Lively y Ryan Reynolds

Parecen una de las parejas más estables del mundo Hollywood, y es que la actriz de 'Gossip Girl' y el intérprete de 'Deadpool' llevan desde 2010 viviendo la historia de amor perfecta. Las alrmas comenzaron a saltar en la presentación del filme 'Linterna verde', cuando él aun era el marido de Scarlett Johansson y ella la novia de Penn Badgley ('You').

Parece que entre ambos había más que química profesional, y tras romper sus relaciones y esperar unos meses de rigor con aventurillas incluidas, los intérpretes comenzaron con una historia de amor que ya venía de lejos. En 2011, pillaron a la pareja paseando de la mano por las calles de Vancouver. Tan solo un año después, se daban el sí quiero. Ahora, aparentemente mucha felicidad y nada menos que tres retoños.

Ellen Pompeo y Chris Ivery

La famosa Meredith de 'Anatomía de Grey' también vivió su particular historia de amor con el producto discográfico Chris Ivery. Se conocieron en una tienda de ultramarinos en 2003, un año antes de empezar a trabajar en la premiada serie. No comenzaron a salir hasta seis meses después, cuando el propio productor afirma que "la noche en que empezamos a salir ella me miró de una forma diferente a como lo había hecho antes".

El productor musical y la actriz pasaron por el altar en 2007 par después tener una hija. En 2014 y 2016, respectivamente, decidieron hacer uso de vientres de alquiler para tener a sus siguientes hijos.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth

No hace mucho que han roto como pareja, aunque su relaciones ha sido una de las más románticas del famoseo. La cantante Miley Cyrus y el actor hermano de 'Thor' se conocieron en 2010 durante el rodaje de 'The Last Song' y ese mismo año confirmaron su relación sentimental que terminaba tan solo un año después cuando ella fue cazada besándose con el también actor Avan Jogia.

Otra vez un año después, la pareja volvió a retomar su relación. En 2012 decidieron comprometerse y un año después volvieron a dejarlo. En esta ocasión la ruptura fue muy sonada porque incluso se eliminaron de las redes sociales. Liam fue captado besando a Eiza González, y Miley comenzó una etapa alocada, y su vida estuvo llena de polémicas.

En 2015 volvieron y sus vidas se encarrilaron sin escándalos ni portadas. Un año después se comprometieron y en 2018 contrajeron matrimonio en una ceremonia privada. En agosto de 2019 volvieron a romper y ahora mismo ambos van por distintos caminos. Ella incluso ha retomado su vida con Cody Simpson. Lo que está claro es que la pareja ha estado enganchada siempre y que ha tenido una relación, más que platónica, tóxica. ¿Cuándo creéis que volverán a estar juntos?