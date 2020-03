Bebé Yoda llega para alegrarte la cuarentena (y la vida)

Ayer, viernes 22, Cuatro estrenaba en primicia y en abierto el primer capítulo de The Mandalorian y, no lo niegues, desde entonces no has dejado de pensar en su pequeño y adorable personaje, Bebé Yoda. Por suerte, no vas a tener que esperar mucho para seguir disfrutando de la criatura más adorable del universo Star Wars (lo sentimos, BB-8) porque el martes 24 de marzo llega por fin a España Disney +, donde podrás ver toda la serie. ¡Y la oferta de lanzamiento -que finaliza este lunes- es de solo 5 euros al mes!

En tiempos de cuarentena, teniendo que pasar largas y largas horas en casa y con esta increíble promoción sobre la mesa, es casi imposible decir no a la nueva plataforma de streaming. Allí, entre príncipes y princesas, animales y juguetes parlantes y héroes con el sello Marvel, esta verde criatura promete convertirse en una de las grandes estrellas de la factoría.

¿Quién es The Mandalorian?

Y es que toda la crítica, todo Internet, todo el mundo, toda la galaxia... ama locamente a este bicho de orejas puntiagudas, ojos enormes (tipo gato de Shrek) y apenas unos centímetros de altura de la misma especie que el legendario maestro jedi de la trilogía original. Pero, ¿qué papel juega en The Mandalorian este personaje al que se refieren solo como "el niño"?

En la serie exclusiva de Disney +, la primera con imagen real de la saga, el chileno Pedro Pascal (Javier Peña, en Narcos), se esconde tras el casco y la armadura de Mando, un solitario cazarrecompensas al que le mueve, como a todo mercenario, el dinero. Sin embargo, su vida dará un giro radical cuando se cruce en su camino un ser fascinante. Sí, nos referimos a Yodita.

Un western espacial con guiños a la saga Star Wars

Ir más allá sería desvelar demasiados detalles de este western sideral que transcurre entre espadas láser y naves espaciales en un anárquico periodo tras la caída del Imperio Galáctico. Sí cabe destacar que The Mandalorian en una historia independiente, sin conexión directa con las películas de Star Wars estrenadas en los cines, aunque los fans sí encontrarán muchos guiños al universo ideado por George Lucas. Sin ir más lejos, nuestro protagonista procede del planeta Mandalore, que ya aparecía en La guerra de los clones. Además, los paisajes desérticos y nevados, la cantina, los soldados imperiales... remiten al imaginario clásico de la saga.

Jon Favreau a los mandos de la nave

Tras los ocho episodios de la primera temporada de la serie se encuentra uno de los hombres de confianza de la casa, Jon Favreau. Cuando no está en pantalla ayudando a Iron Man, se encarga de producir los títulos de Los Vengadores, de dirigir las últimas versiones de El rey león y El Libro de la selva o de conquistar por igual a críticos y fanáticos de Star Wars. Él solito.

Una advertencia. Si son de los que viven obsesionados con Bebé Yoda tras verlo ayer en televisión -o en decenas de memes por Internet- y pensaban darse un atracón de The Mandalorian el mismo día 24, no van a poder. Según ha anunciado Disney, los episodios se irán estrenando poco a poco y semana a semana, como sucedió originalmente en Estados Unidos. La buena noticia es que, como han anunciado el mismo Favreau y, también, Bob Iger, CEO de Disney, la serie tendrá segunda temporada y el estreno se espera antes de que finalice este año.

Toda la saga galáctica en Disney +

Además, para amenizar la espera entre capítulo y capítulo, quienes se suscriban a Disney + podrán disfrutar de todos los títulos de Star Wars. Y cuando decimos todos, son todos: La Amenaza Fantasma, Los Últimos Jedi, El Despertar de la Fuerza, El Imperio Contraataca, The Clone Wars, La Venganza de los Sith, El Retorno del Jedi, El Ataque de los Clones, Una Nueva Esperanza, Han Solo, Rogue One y, como no, el último estreno El ascenso de Skywalker.

Y lo mejor es que, aunque no tenemos fechas, sabemos que hay mucho contenido nuevo en el horizonte de Disney +. De momento, están confirmadas dos series: una basada en la historia de Obi Wan Kenobi y la otra en uno de los protagonistas de Star Wars: Rogue One, Cassian Andor (el mexicano Diego Luna).