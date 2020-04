Pablo Motos se burla del aspecto de Fernando Simón y las redes arden

Redacción Lluvia de críticas en redes sociales contra Pablo Motos. El presentador de 'El Hormiguero' se mofó este miércoles del aspecto físico y de la voz del director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y muchos usuarios le han reprochado lo que consideran una falta de respeto.

Entre risas, Motos espetó: "Cómo es ese hombre, ¿eh? Parece que lleva varios días durmiendo en un coche y se le ha ido quedando la voz más aguda".

Pero las bromas no quedaron ahí. Acto seguido, y emitiendo un sonido agudo, el presentador añadió entre las carcajadas de los colaboradores: "Ahora tiene una voz que cuando habla se giran los delfines".

Las redes no tardaron en devolver el dardo a Motos. Fueron muchos los usuarios que criticaron al presentador por meterse con el físico de Simón.



Pablo Motos, ese Pavarotti con aspecto de Brad Pitt y mente de Einstein, riéndose del aspecto y la voz de Fernando Simón. — Zuriñe (@Zurine3) April 30, 2020

¡JAJAJAJA! Me da la impresión que a Pablo Motos no le va a durar mucho el programa. pic.twitter.com/RlrqGZSex6 — Naranjito ?? (@PedroOtamendi) April 29, 2020

Lo bueno de la Pandemia es que también está demostrando algo que ya todos sabíamos, y es que Pablo Motos da asco. — Raúl Laínez ?? (@Agrevain) April 29, 2020

Pablo Motos metiendose con Fernando Simón por su aspecto físico. pic.twitter.com/s8iqmGwMCe — pete (@peteom) April 30, 2020

A mí me parece normal que un tío alto, guapo y con una voz maravillosa como Pablo Motos se ría del aspecto físico y la voz de Fernando Simón. — MARIANO RAJOY FAKE ???? (@marianofake) April 30, 2020

No es la primera vez que el Gobierno es el blanco de las críticas de Motos. Desde hace semanas, no tiene pelos en la lengua a la hora de cargar contra las medidas adoptadas por el Ejecutivo de. En su opinión, las cuatro fases de la desescalada "no las han conseguido entender ni 'Los Lobos' de 'Boom'". Y remató:

A Motos tampoco pareció sentarle bien la recomendación que el martes hizo Sánchez de utilizar mascarilla durante todo el proceso de desescalada. Aunque, como señaló el líder del Ejecutivo, no será algo obligatorio. "El orgullo le impide decir que han vuelto a meter la pata", soltó el presentador, para después añadir: "Habrá un momento en que se caerá del guindo y [la mascarilla] será obligatoria".